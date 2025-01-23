Askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır? Sülüs belgesi nereden alınır?

2025 yılı celp dönemleri ile bedelli askerlik yerleri belli oldu. Sevk belgesini almayan veya süreler dahilinde birliğine teslim olmayanlar hakkında bakaya işlemi başlatılır. Askerliğe gidecek olan vatandaşlar sevk başvurusunun ne zaman yapılacağını merak ediyor. Sevk başvurularının yanı sıra sülüs belgesinin nereden ve nasıl alınacağı soruda gündemde yer alıyor. İşte, askerlik sevk başvurusu ve sülüs belgesi ile ilgili detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi