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Askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır? Sülüs belgesi nereden alınır?

2025 yılı celp dönemleri ile bedelli askerlik yerleri belli oldu. Sevk belgesini almayan veya süreler dahilinde birliğine teslim olmayanlar hakkında bakaya işlemi başlatılır. Askerliğe gidecek olan vatandaşlar sevk başvurusunun ne zaman yapılacağını merak ediyor. Sevk başvurularının yanı sıra sülüs belgesinin nereden ve nasıl alınacağı soruda gündemde yer alıyor. İşte, askerlik sevk başvurusu ve sülüs belgesi ile ilgili detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 12:15 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:20
Askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır? Sülüs belgesi nereden alınır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı bedelli askerlik sonuçlarının açıklanmasının ardından askerlik sevk başvuruları araştırılmaya başlandı. Sevk başvurusu yapacak olanlar sülüs belgesinin nereden ve nasıl alınacağını merak ediyor.

Askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır? Sülüs belgesi nereden alınır?

Sevk belgesi olarak nitelendirilen sülüs kağıdı, askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırma sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını ve birliğe katılış tarihlerini içeren resmî bir belgedir. Bu belge ayrıca yolda ödenecek iaşe ve yol bedellerine dair bilgileri de kapsar.

Askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır? Sülüs belgesi nereden alınır?

Askerlik Sevk Başvurusu Ne Zaman Yapılır?


Yükümlüler sevk belgesini, sevk tarihinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerine şahsen başvurarak alabilirler. Askerlik şubeleri aracılığıyla başvuru yapmak isteyenlerin yanında T.C. kimlik kartlarını getirmeleri gerekiyor.

Askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır? Sülüs belgesi nereden alınır?

Sevk Belgesi (Sülüs) Neden Önemlidir?


Sevk belgesi olmayan yükümlüler, bedelli askerlik hizmeti kapsamında birliklere kabul edilemez. Sevk belgesini almayan veya süreler dahilinde birliğine teslim olmayanlar hakkında ise bakaya işlemi başlatılır.

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