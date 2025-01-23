Bedelli askerlikte çarşı izni var mı, yok mu? 2025 bedelli askerlikte yemin töreni var mı? İşte tarihleri...

Bedelli askerlik ise yalnızca 1 aylık acemi eğitimi sürecinden oluştuğu için bu süreçte çarşı izni uygulanmamaktadır. Buna karşın, pazar günleri istirahat günü olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, adayların dinlenmeleri için fırsat sunarken çarşı izni beklentisi olanlar için bir istisna oluşturmaz.