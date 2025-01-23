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Bedelli askerlikte çarşı izni var mı, yok mu? 2025 bedelli askerlikte yemin töreni var mı? İşte tarihleri...

Bedelli askerlik yapanların çarşı izni hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Normal şartlarda 6 aylık askerlik süresini tamamlayan er ve erbaşlara tanınan çarşı izninin, bedelli askerlik yapanlar için geçerli olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki bedelli askerlikte çarşı izni var mı, yok mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 12:29 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:29
Bedelli askerlikte çarşı izni var mı, yok mu? 2025 bedelli askerlikte yemin töreni var mı? İşte tarihleri...

Bedelli askerlik süreciyle ilgili birçok detay, askerlik görevini bu yöntemle yerine getirecek adaylar tarafından araştırılıyor. Özellikle çarşı izni konusu, en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte, bedelli askerlikte çarşı izni ve yemin töreniyle ilgili bilinmesi gerekenler...

Bedelli askerlikte çarşı izni var mı, yok mu? 2025 bedelli askerlikte yemin töreni var mı? İşte tarihleri...

Bedelli Askerlikte Çarşı İzni Mümkün mü?

Normal askerlik sürecinde er ve erbaşlar, 1 aylık acemi birliği eğitiminin ardından 5 aylık usta birliği dönemine geçiş yapar. Usta birliğinde askerler, belirli şartlarda çarşı izninden yararlanabilir. Ancak acemi birliği döneminde çarşı izni verilmez.

Bedelli askerlikte çarşı izni var mı, yok mu? 2025 bedelli askerlikte yemin töreni var mı? İşte tarihleri...

Bedelli askerlik ise yalnızca 1 aylık acemi eğitimi sürecinden oluştuğu için bu süreçte çarşı izni uygulanmamaktadır. Buna karşın, pazar günleri istirahat günü olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, adayların dinlenmeleri için fırsat sunarken çarşı izni beklentisi olanlar için bir istisna oluşturmaz.

Bedelli askerlikte çarşı izni var mı, yok mu? 2025 bedelli askerlikte yemin töreni var mı? İşte tarihleri...

2025 Bedelli Askerlik Yemin Töreni Tarihleri

2025 Yılı Bedelli Askerlik Faaliyet Takvimi

2025 Yılı Bedelli Askerlik Faaliyet Takvimi

S.NoCelp DönemiSevk TarihiYemin Töreni TarihiTerhis Tarihi
1Şubat 202502.02.202528.02.202502.03.2025
2Mart 202501.03.202528.03.202501.04.2025
3Nisan 202503.04.202530.04.202503.05.2025
4Mayıs 202508.05.202504.06.202508.06.2025
5Haziran 202512.06.202509.07.202512.07.2025
6Temmuz 202510.07.202506.08.202510.08.2025
7Ağustos 202507.08.202503.09.202507.09.2025
8Eylül 202504.09.202501.10.202504.10.2025
9Ekim 202507.10.202503.11.202507.11.2025
10Kasım 202506.11.202503.12.202506.12.2025
11Aralık 202504.12.202531.12.202504.01.2026
Notlar:
  • 30-31 Mart ve 01 Nisan 2025: Ramazan Bayramı.
  • 6-7-8-9 Haziran 2025: Kurban Bayramı.
Yemin törenine katılan yükümlülere, tören sonrasında idari izin verilmemektedir ve geç katıldığı süre kadar geç terhis edilmektedir.
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