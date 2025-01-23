Bedelli askerlikte çarşı izni var mı, yok mu? 2025 bedelli askerlikte yemin töreni var mı? İşte tarihleri...

Bedelli askerlik yapanların çarşı izni hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Normal şartlarda 6 aylık askerlik süresini tamamlayan er ve erbaşlara tanınan çarşı izninin, bedelli askerlik yapanlar için geçerli olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki bedelli askerlikte çarşı izni var mı, yok mu?
2025 Bedelli Askerlik Yemin Töreni Tarihleri
2025 Yılı Bedelli Askerlik Faaliyet Takvimi
|S.No
|Celp Dönemi
|Sevk Tarihi
|Yemin Töreni Tarihi
|Terhis Tarihi
|1
|Şubat 2025
|02.02.2025
|28.02.2025
|02.03.2025
|2
|Mart 2025
|01.03.2025
|28.03.2025
|01.04.2025
|3
|Nisan 2025
|03.04.2025
|30.04.2025
|03.05.2025
|4
|Mayıs 2025
|08.05.2025
|04.06.2025
|08.06.2025
|5
|Haziran 2025
|12.06.2025
|09.07.2025
|12.07.2025
|6
|Temmuz 2025
|10.07.2025
|06.08.2025
|10.08.2025
|7
|Ağustos 2025
|07.08.2025
|03.09.2025
|07.09.2025
|8
|Eylül 2025
|04.09.2025
|01.10.2025
|04.10.2025
|9
|Ekim 2025
|07.10.2025
|03.11.2025
|07.11.2025
|10
|Kasım 2025
|06.11.2025
|03.12.2025
|06.12.2025
|11
|Aralık 2025
|04.12.2025
|31.12.2025
|04.01.2026