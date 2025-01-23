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Enerjinizi tavan yaptıracak ve ruh halinizi iyileştirecek 10 doğal besin

Kışın artan mevsimsel depresyon belirtilerine karşı, uzmanlar bazı besinlerin gücünden yararlanmayı öneriyor. Bu 10 süper besin, sadece bedeninize değil zihninize de şifa oluyor. Peki, serotonin seviyelerinizi artırarak enerjinizi tavan yaptıracak bu mucizevi yiyecekler hangileri? Kendinizi daha mutlu hissetmek ve enerjik bir gün geçirmek için bu besinlerin sırrını öğrenmeye hazır olun!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:38
Enerjinizi tavan yaptıracak ve ruh halinizi iyileştirecek 10 doğal besin

Yediklerinizin ruh halinizi etkileyebileceğini biliyor musunuz? Uzmanlar, doğru besin tercihleriyle zihinsel sağlığınızı desteklemenin mümkün olduğunu söylüyor. Özellikle kış mevsiminde daha yoğun hissedilen mevsimsel depresyonun etkilerini azaltmak ve enerji seviyenizi artırmak için bu süper besinler dikkat çekiyor! İşte ruh halinizi pozitif yönde değiştirebilecek 10 süper besin…

Enerjinizi tavan yaptıracak ve ruh halinizi iyileştirecek 10 doğal besin

Yoğurt

Yoğurt, sadece kemiklerinize değil, beyninize de etki eden bir besin kaynağı. D vitamini, kalsiyum ve B vitaminleriyle dolu olan bu yoğurt, serotonin üretimini destekleyerek depresyon hislerini azaltır. Üstelik yoğurdun aktif kültürleri, bağırsak-beyin ekseni üzerinde olumlu etkiler yaratır.

Enerjinizi tavan yaptıracak ve ruh halinizi iyileştirecek 10 doğal besin

Somon

Omega-3 yağ asitleri zengini olan somon, serotonin düzeylerini artırarak ruh halinizi dengeler. Aynı zamanda beyin sağlığını destekler ve depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca somon protein açısından zengindir.

Enerjinizi tavan yaptıracak ve ruh halinizi iyileştirecek 10 doğal besin

Yaban Mersini

Bu antioksidan deposu meyve, depresyon ve anksiyete ile savaşır. Yaban mersini, beyin için gerekli flavonoidleri sağlar ve duygu düzeylerini düzenler. Beyin Sağlığı Beslenme Uzmanı Maggie Moon RD. "Yabani yaban mersinleri, beynin duyguları düzenleyen kısmına kan akışını artıran antioksidanlar olan flavonoidler içerir ve bu da depresyon semptomlarını azaltabilir." diyor.

Enerjinizi tavan yaptıracak ve ruh halinizi iyileştirecek 10 doğal besin

Antep Fıstığı

Bitki bazlı protein ve lif açısından zengin olan antep fıstığı, enerji seviyenizi dengelerken serotonin üretimine de katkı sağlar. Ayrıca B6 vitamini içeren antep fıstığı hormon ve beyin sağlığı için sağlıklı yağlar ve serotonin içeriyor. Sağlıklı bir ruh halini destekleyen diğer nörotransmitterlerin üretiminde kritik bir rol oynadığı belirtiliyor. Bilişsel performansı ve ruh halini iyileştirdiği vurgulanıyor.

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