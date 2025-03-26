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Arefe günü kargo çalışıyor mu? Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo çalışma saatleri

29 Mart Cumartesi günü 2025 Ramazan ayının son orucu tutulacak. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, e-ticaret siparişi veren ve hediye paketi bekleyen milyonlarca kişi "Arefe günü kargolar çalışıyor mu?" sorusunun yanıtını arıyor. Bayram öncesi teslimatların yetişip yetişmeyeceği, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe günü kargolar dağıtım yapacak mı? İşte Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo çalışma saatleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:55
Arefe günü kargo çalışıyor mu? Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo çalışma saatleri

2025 Ramazan Bayramı öncesinde 29 Mart Cumartesi arefe günü son oruçlar tutulacak. Dini bayramlar tatili kapsamında, arefe günü yarım gün resmi tatil olarak ilan edildi. Vatandaşlar Ramazan Bayramı arefesinde kargo firmalarının çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki arefe günü kargo firmaları saat kaça kadar hizmet verecek? İşte kargo çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

Arefe günü kargo çalışıyor mu? Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo çalışma saatleri

Arefe Günü Kargo Firmaları Çalışıyor mu?


29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk gelen arefe günü yarım gün tatil olması nedeniyle kargo firmalarının da öğle saatine kadar hizmet vermesi tahmin ediliyor.

Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo firmaları pazar ve resmi tatil günlerinde dağıtım gerçekleştiremiyor. Arefe günü teslimat yapılıp yapılmayacağına dair güncel bilgiyi ilgili kargo müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Arefe günü kargo çalışıyor mu? Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo çalışma saatleri

Bayramda Kargolar Açık mı?


30 Mart Pazar gününden itibaren 1 Nisan Salı gününe kadar sürecek olan Ramazan Bayramı, resmi tatil kapsamındadır. Bu nedenle kargo firmaları Ramazan Bayramı boyunca hizmet vermeyecek. 2 Nisan 2025 Çarşamba günü itibariyle normal teslimat süreci yeniden başlayacak.

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