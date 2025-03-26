Arefe günü kargo çalışıyor mu? Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo çalışma saatleri
29 Mart Cumartesi günü 2025 Ramazan ayının son orucu tutulacak. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, e-ticaret siparişi veren ve hediye paketi bekleyen milyonlarca kişi "Arefe günü kargolar çalışıyor mu?" sorusunun yanıtını arıyor. Bayram öncesi teslimatların yetişip yetişmeyeceği, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe günü kargolar dağıtım yapacak mı? İşte Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo çalışma saatleri...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:55