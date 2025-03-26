Arefe günü kargo çalışıyor mu? Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo çalışma saatleri

Arefe Günü Kargo Firmaları Çalışıyor mu?



29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk gelen arefe günü yarım gün tatil olması nedeniyle kargo firmalarının da öğle saatine kadar hizmet vermesi tahmin ediliyor.

Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo firmaları pazar ve resmi tatil günlerinde dağıtım gerçekleştiremiyor. Arefe günü teslimat yapılıp yapılmayacağına dair güncel bilgiyi ilgili kargo müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.