Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart eczaneler saat kaça kadar hizmet verecek?

Eczaneler Arefe Günü Açık mı?

29 Mart Cumartesi günü, yarım gün resmi tatil olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle eczaneler öğle saatlerine kadar açık olacak. Sabah saatlerinde hizmet vermeye başlayan eczaneler, öğlen 13:00'e kadar vatandaşlara ilaç ve sağlık hizmeti sunacak.

Bursa Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Mart 2025 Cumartesi günü nöbetçi eczane sistemi olacak. Nöbetçi eczaneler, sabah 10:00'dan başlayarak, ertesi gün olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı 08:30'a kadar hizmet verecek.