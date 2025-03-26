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Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart eczaneler saat kaça kadar hizmet verecek?

Ramazan Bayramı'nın heyecanı yaklaşırken, 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk gelen arefe günü eczanelerin çalışma durumu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen bu günde ilaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler "Arefe günü eczaneler açık mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:02 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:02
Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart eczaneler saat kaça kadar hizmet verecek?

Bu yıl Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen dini bayramlar ve arefe günlerinde kamu kurumları kapalı olacak. Özel sektör ve sağlık hizmetlerinin çalışma durumu ise değişiklik gösterebiliyor. Bu kapsamda vatandaşlar arefe gününde eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 29 Mart cumartesi günü eczaneler hizmet verecek mi, saat kaça kadar açık olacak? İşte arefe günü eczanelerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar…

Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart eczaneler saat kaça kadar hizmet verecek?

Eczaneler Arefe Günü Açık mı?

29 Mart Cumartesi günü, yarım gün resmi tatil olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle eczaneler öğle saatlerine kadar açık olacak. Sabah saatlerinde hizmet vermeye başlayan eczaneler, öğlen 13:00'e kadar vatandaşlara ilaç ve sağlık hizmeti sunacak.

Bursa Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Mart 2025 Cumartesi günü nöbetçi eczane sistemi olacak. Nöbetçi eczaneler, sabah 10:00'dan başlayarak, ertesi gün olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı 08:30'a kadar hizmet verecek.

Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart eczaneler saat kaça kadar hizmet verecek?

Bayramda Eczaneler Açık mı?

30 Mart - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı süresince, eczaneler genel olarak kapalı olacak. Hafta sonu tatillerinde olduğu gibi bayram tatilinde de her şehirde ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların ilaç ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edecek.

Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart eczaneler saat kaça kadar hizmet verecek?

Nöbetçi Eczanelere Nasıl Ulaşılır?

Güncel nöbetçi eczane listesine ulaşmak isteyen vatandaşlar, bulundukları ilin eczacı odalarının resmi web siteleri ziyaret edebilir, nöbetçi eczane bilgilerine ulaşabilirler.

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