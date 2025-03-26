Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart eczaneler saat kaça kadar hizmet verecek?
Ramazan Bayramı'nın heyecanı yaklaşırken, 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk gelen arefe günü eczanelerin çalışma durumu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen bu günde ilaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler "Arefe günü eczaneler açık mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:02