Viral Galeri Viral Liste Arefe günü hangi tesbihler çekilir? 4 adet zikir ve dua

Arefe günü hangi tesbihler çekilir? 4 adet zikir ve dua

Ramazan Bayramı öncesinde arefe gününün manevi atmosferi herkesi derinden etkiliyor. Bayram sevinci tüm Müslümanları sarıyor. Arefe gününü ibadetle ihya etmek isteyenler, çekilecek zikirleri araştırıyor. Arefe günü yapılan ibadetlerin sevabı katbekat fazla olduğu belirtiliyor. Peki arefe gününde hangi ibadetler yapılmalı, nasıl dua edilmeli? İşte çekilecek zikirler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 14:39
Arefe günü hangi tesbihler çekilir? 4 adet zikir ve dua

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca Müslüman bayram hazırlıklarına başladı. Müminler, aileleri ve sevdikleri ile birlikte Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşıyor. İslam dünyasında kıymetli bir yere sahip olan arefe gününde yapılacak ibadetler merak ediliyor. Peki arefe gününde hangi ibadetler yapılmalı, dualar okunmalı? En faziletli zikirler nelerdir? İşte arefe günü çekilecek zikirler, tesbihler ve dualar…

Arefe günü hangi tesbihler çekilir? 4 adet zikir ve dua

Arefe Günü Çekilecek Zikirler


Arefe gününde çekilecek en faziletli zikirler şu şekildedir:

🔹İhlâs Suresi

🔹La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

🔹Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

🔹La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Arefe günü hangi tesbihler çekilir? 4 adet zikir ve dua

Arefe Gününün Fazileti Nedir?


Fikriyat'ta yer alan kaynaklara göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

Arefe günü hangi tesbihler çekilir? 4 adet zikir ve dua

Arefe Gününde Hangi Dua Okunur?


Arefe gününde duha (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe ve istiğfar edilmesi, Efendimize (sav) salavat getirilmesi, kelime-i tevhid okunması tavsiye edilir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."

Arefe günü hangi tesbihler çekilir? 4 adet zikir ve dua

Peygamber Efendimizin (saArefe Duası


İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:

"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

SON DAKİKA