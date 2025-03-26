Arefe günü hangi tesbihler çekilir? 4 adet zikir ve dua
Ramazan Bayramı öncesinde arefe gününün manevi atmosferi herkesi derinden etkiliyor. Bayram sevinci tüm Müslümanları sarıyor. Arefe gününü ibadetle ihya etmek isteyenler, çekilecek zikirleri araştırıyor. Arefe günü yapılan ibadetlerin sevabı katbekat fazla olduğu belirtiliyor. Peki arefe gününde hangi ibadetler yapılmalı, nasıl dua edilmeli? İşte çekilecek zikirler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 14:39