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Arefe duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Arefe Günü için okunacak dualar ve sureler

Ramazan Bayramı'na günler kala tüm Müminleri arefe günü heyecanı sardı. Müslümanlar, bir Ramazan Bayramı'na daha ailesi ve sevdikleriyle birlikte erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Arefe gününü huşu içinde geçirmek isteyen Müslümanlar yapılacak ibadetleri araştırıyor. Peki arefe gününde hangi dualar okunmalı? İşte okunacak sureler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:52 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 16:52
Arefe duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Arefe Günü için okunacak dualar ve sureler

2025 yılının Ramazan Bayramı'nın arefesi 29 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Arefe gününde yapılması tavsiye edilen ibadetler ve okunacak dualar milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. Arefe gününde yapılan ibadetlerin sevabı katbekat fazla olduğu vurgulanıyor. Peki arefe günü okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte yapılması tavsiye edilen ibadetler…

Arefe duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Arefe Günü için okunacak dualar ve sureler

Arefe Günü Okunacak Sureler ve Yapılacak İbadetler


Arefe, affın ve mağfiretin bolca olduğu, kulun Rabbine yönelmesi için en kıymetli zaman dilimlerinden biridir. Arefe gününde edilecek duaların faziletleriyle ilgili birçok hadis bulunmaktadır. İstiğfar, tesbih, İhlas Suresi ve Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği dualar bu günde içtenlikle okunmalıdır.

Arefe duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Arefe Günü için okunacak dualar ve sureler

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), arefe gününün faziletine binaen şu şekilde buyuruyor: "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur."

Arefe duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Arefe Günü için okunacak dualar ve sureler

🔹Arefe gününde bolca istiğfar (tövbe) edilmeli ve Kur'an-ı Kerim okunmalıdır.

🔹"Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh" zikri 1001 defa tekrar edilmelidir.

🔹Hz. Peygamber (s.a.s.) arefe gününü oruçlu geçirme ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197)

🔹Peygamberimiz (s.a.v) arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)"

Arefe duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Arefe Günü için okunacak dualar ve sureler

İhlas Suresi Okunuşu ve Anlamı


Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu's-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

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