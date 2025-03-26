Arefe duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Arefe Günü için okunacak dualar ve sureler

🔹Arefe gününde bolca istiğfar (tövbe) edilmeli ve Kur'an-ı Kerim okunmalıdır.

🔹"Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh" zikri 1001 defa tekrar edilmelidir.

🔹Hz. Peygamber (s.a.s.) arefe gününü oruçlu geçirme ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197)

🔹Peygamberimiz (s.a.v) arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)"