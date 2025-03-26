Arefe duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Arefe Günü için okunacak dualar ve sureler
Ramazan Bayramı'na günler kala tüm Müminleri arefe günü heyecanı sardı. Müslümanlar, bir Ramazan Bayramı'na daha ailesi ve sevdikleriyle birlikte erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Arefe gününü huşu içinde geçirmek isteyen Müslümanlar yapılacak ibadetleri araştırıyor. Peki arefe gününde hangi dualar okunmalı? İşte okunacak sureler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 16:52