AÖF sınavı saat kaçta? 2025 Açık Öğretim Fakültesi AÖF fınal sınavı kaç soru, kaç dakika?
2025 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025 AÖF sınav takvimiyle birlikte, güz dönemi final sınavlarının tarihleri netleşti. AÖF öğrencileri, sınavların ne kadar süreceğini ve sınavda kaç soru yer alacağını merak ediyor. Peki 2025 AÖF sınav süresi ne kadar olacak ve kaç soru sorulacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 09:06