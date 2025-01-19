Viral Galeri Viral Liste AÖF sınavı saat kaçta? 2025 Açık Öğretim Fakültesi AÖF fınal sınavı kaç soru, kaç dakika?

AÖF sınavı saat kaçta? 2025 Açık Öğretim Fakültesi AÖF fınal sınavı kaç soru, kaç dakika?

2025 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025 AÖF sınav takvimiyle birlikte, güz dönemi final sınavlarının tarihleri netleşti. AÖF öğrencileri, sınavların ne kadar süreceğini ve sınavda kaç soru yer alacağını merak ediyor. Peki 2025 AÖF sınav süresi ne kadar olacak ve kaç soru sorulacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 09:06
AÖF sınavı saat kaçta? 2025 Açık Öğretim Fakültesi AÖF fınal sınavı kaç soru, kaç dakika?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, 20 Ocak Cumartesi günü başladı. Türkiye genelinde binlerce öğrenciyi ilgilendiren bu sınavlarla ilgili tarih, saat ve kurallar netleşti. Sınava girecek adayların, kuralları dikkatlice incelemesi ve sınav öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor.

AÖF sınavı saat kaçta? 2025 Açık Öğretim Fakültesi AÖF fınal sınavı kaç soru, kaç dakika?

AÖF Final Sınavları Saat Kaçta Başlıyor?

AÖF final sınavları, 20 Ocak Cumartesi günü sabah oturumu ile başladı. Sabah oturumu saat 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'te başlayarak sona erdi.

Aynı düzen, 21 Ocak Pazar günü yapılacak sınavlarda da uygulanacak. Adayların, sınav giriş saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunması gerekiyor.

AÖF sınavı saat kaçta? 2025 Açık Öğretim Fakültesi AÖF fınal sınavı kaç soru, kaç dakika?

Sınav Süresi ve Soru Sayısı

AÖF sınavlarında oturum süreleri, öğrencinin sınava gireceği ders sayısına göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak genel olarak, sınav süreleri ortalama 30 ile 150 dakika arasında belirleniyor. Öğrenciler, sınav sürelerini ve soru sayılarını sınav giriş belgelerinde görebilirler.

AÖF sınavı saat kaçta? 2025 Açık Öğretim Fakültesi AÖF fınal sınavı kaç soru, kaç dakika?

Sınava Girişte Dikkat Edilmesi Gereken Belgeler ve Kurallar

Sınava katılacak adayların yanlarında bulunması gereken belgeler şunlardır:

Sınav Giriş Belgesi: Bu belge, sınav yerinizi ve oturum bilgilerinizi içeriyor. aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden alınabilir.

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport veya geçerli bir sürücü belgesi kullanılabilir. Mesleki kimlik kartları sınava giriş için geçerli değildir.

Belgesi eksik olan adaylar sınava alınmayacak. Ayrıca, yanınızda bulundurulması yasak olan eşyalar arasında cep telefonu, kitap, not, iletişim cihazları ve silah bulunuyor.

AÖF sınavı saat kaçta? 2025 Açık Öğretim Fakültesi AÖF fınal sınavı kaç soru, kaç dakika?

Sınav Gününe Hazırlık Önerileri

Sınav binasını önceden ziyaret edin: Adres doğrulaması yapmak ve zaman kazanmak için sınav yerini bir gün önceden görmeniz faydalı olacaktır.

Gerekli araç-gereçleri unutmayın: Siyah kurşun kalem, silgi ve izin verilen hesap makinelerini yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Ancak, alfabetik tuş takımı veya programlanabilir özelliklere sahip hesap makineleri yasak.

Kimlik kontrolleri ve düzenlemeler: Sınav salonuna girişte kimlik kontrolü ve üst araması yapılacak. Bu işlemlerin aksamaması için erken gelmeye özen gösterin.

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