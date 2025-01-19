AÖF sınavı saat kaçta? 2025 Açık Öğretim Fakültesi AÖF fınal sınavı kaç soru, kaç dakika?

Sınav Gününe Hazırlık Önerileri

Sınav binasını önceden ziyaret edin: Adres doğrulaması yapmak ve zaman kazanmak için sınav yerini bir gün önceden görmeniz faydalı olacaktır.

Gerekli araç-gereçleri unutmayın: Siyah kurşun kalem, silgi ve izin verilen hesap makinelerini yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Ancak, alfabetik tuş takımı veya programlanabilir özelliklere sahip hesap makineleri yasak.

Kimlik kontrolleri ve düzenlemeler: Sınav salonuna girişte kimlik kontrolü ve üst araması yapılacak. Bu işlemlerin aksamaması için erken gelmeye özen gösterin.