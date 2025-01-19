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İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezgin Müslüman oldu! İsmini "İbrahim" olarak değiştirdi

Dünyayı gezmek üzere İtalya'dan yürüyerek yola çıkan gezgin Nicolo Guarrera, mola verdiği Düzce'de bahçesinde çadır kurmak istediği camide imamın misafirperverliğine hayran kaldı. Nicolo Guarrera, kendisine caminin kapılarını açan ve yiyecek ikram eden imamın misafirperverliğini anlattığı videoyu yüz binlerce takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı. İslam dininden etkilenen turist gezgin, Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olunca Nicolo ismini de "İbrahim" olarak değiştirdi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 00:16 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 01:11
İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezgin Müslüman oldu! İsmini İbrahim olarak değiştirdi
İtalyan gezgin imamın misafirperverliğine hayran kaldı! Nicolo Müslüman oldu! İsmini İbrahim olarak değiştird

Dünya turu kapsamında yaklaşık 3 ay önce Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki Guarrera, Düzce'den geçtiği sırada hava muhalefeti nedeniyle merkez ilçeye bağlı Kirazlı Köyü Camisi'nin bahçesine sığındı.

İtalyan gezgin imamın misafirperverliğine hayran kaldı! Nicolo Müslüman oldu! İsmini İbrahim olarak değiştird

DÜZCE'DE İMAMIN MİSAFİRPERVERLİĞİ İTALYAN GEZGİNİ HAYRAN BIRAKTI

Cami imamı Hilmi Yılmaz ile karşılaşan Guarrera, caminin bahçesine çadır kurarak dinlenmek istediğini söyledi.

Guarrera'nın kıyafetlerinin ve ayakkabılarının ıslak olduğunu gören Yılmaz, cemaatle istişare ederek gezgine cami içerisinde kalabileceğini iletti.

İtalyan gezgin imamın misafirperverliğine hayran kaldı! Nicolo Müslüman oldu! İsmini İbrahim olarak değiştird

Camide 4 gece konaklayan Guarrera, kendisine caminin kapılarını açan ve yiyecek ikram eden imamın misafirperverliğini anlattığı videoyu yüzbinlerce takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı.

İtalyan gezgin imamın misafirperverliğine hayran kaldı! Nicolo Müslüman oldu! İsmini İbrahim olarak değiştird

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE İLGİLENMEYE ÇALIŞTIK"

Hilmi Yılmaz, AA muhabirine, misafirperverliğin Türk kültürünün ve İslam dininin önemli manevi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Cami bahçesinde çadır kurmak isteyen İtalyan gezgini, hava muhalefeti nedeniyle cemaatle istişare sonucu cami içerisinde misafir ettiklerini anlatan Yılmaz, "Gezginin ıslanıp çamurlanan ayakkabılarını temizlemek için şadırvana götürdüm. Ayakkabılarını silerken ayağında terlikle yanıma geldi. Beni öyle görünce çok şaşırdı. 'Olmaz, yapma.' dedi. 'Sen misafirsin, baş tacısın.' dedim." diye konuştu.

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