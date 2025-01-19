İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezgin Müslüman oldu! İsmini "İbrahim" olarak değiştirdi
Dünyayı gezmek üzere İtalya'dan yürüyerek yola çıkan gezgin Nicolo Guarrera, mola verdiği Düzce'de bahçesinde çadır kurmak istediği camide imamın misafirperverliğine hayran kaldı. Nicolo Guarrera, kendisine caminin kapılarını açan ve yiyecek ikram eden imamın misafirperverliğini anlattığı videoyu yüz binlerce takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı. İslam dininden etkilenen turist gezgin, Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olunca Nicolo ismini de "İbrahim" olarak değiştirdi. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 01:11