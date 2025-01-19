İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezgin Müslüman oldu! İsmini "İbrahim" olarak değiştirdi

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE İLGİLENMEYE ÇALIŞTIK"

Hilmi Yılmaz, AA muhabirine, misafirperverliğin Türk kültürünün ve İslam dininin önemli manevi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Cami bahçesinde çadır kurmak isteyen İtalyan gezgini, hava muhalefeti nedeniyle cemaatle istişare sonucu cami içerisinde misafir ettiklerini anlatan Yılmaz, "Gezginin ıslanıp çamurlanan ayakkabılarını temizlemek için şadırvana götürdüm. Ayakkabılarını silerken ayağında terlikle yanıma geldi. Beni öyle görünce çok şaşırdı. 'Olmaz, yapma.' dedi. 'Sen misafirsin, baş tacısın.' dedim." diye konuştu.