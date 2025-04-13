2025 Anneler Günü ne zaman? Hangi tarihte ve nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz?
Anneler Günü'nün kökeni, binlerce yıl öncesine, Antik Yunan'da bereket tanrıçası Rhea'ya adanan festivallere ve Antik Roma'daki Kibele törenlerine kadar uzanıyor. Modern anlamda ise, 20. yüzyılın başlarında ABD'de Anna Jarvis'in annesinin anısını yaşatmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle başladı. Bu girişim 1914'te ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın imzasıyla mayıs ayının ikinci pazarı resmi olarak "Anneler Günü" ilan edilene kadar yayıldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:29