Viral Galeri Viral Liste 2025 Anneler Günü ne zaman? Hangi tarihte ve nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz?

2025 Anneler Günü ne zaman? Hangi tarihte ve nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz?

Anneler Günü'nün kökeni, binlerce yıl öncesine, Antik Yunan'da bereket tanrıçası Rhea'ya adanan festivallere ve Antik Roma'daki Kibele törenlerine kadar uzanıyor. Modern anlamda ise, 20. yüzyılın başlarında ABD'de Anna Jarvis'in annesinin anısını yaşatmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle başladı. Bu girişim 1914'te ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın imzasıyla mayıs ayının ikinci pazarı resmi olarak "Anneler Günü" ilan edilene kadar yayıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:29
Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Hangi tarihte ve nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz?

2025 Anneler Günü Ne Zaman?

Her yıl olduğu gibi 2025'te de Anneler Günü, mayıs ayının ikinci pazarında kutlanacak. Bu özel gün, bu yıl 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Yani annelerimize olan sevgimizi göstermek için şimdiden plan yapmanın tam zamanı.

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Hangi tarihte ve nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz?

Sadece Bir Gün Değil, Bir Duygudur Anneler Günü

Anneler Günü, yalnızca çiçeklerin ya da hediyelerin verildiği bir gün değil. Bu özel tarih, annelerin sonsuz emeğini, sevgisini ve fedakarlığını hatırlamak, onları ne kadar çok sevdiğimizi bir kez daha göstermek için bir vesile. Kimi zaman bir sarılma, kimi zaman içten bir cümle; kimi zaman ise birlikte geçirilen sade bir gün, anneniz için en büyük hediye olabilir.

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Hangi tarihte ve nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz?

Anneler Günü Nasıl Kutlanabilir? İşte İlham Veren Fikirler

🌸 Sevgi Dolu Bir Kahvaltı: Güne anneniz için hazırlayacağınız güzel bir kahvaltı ile başlayabilirsiniz. Masaya onun en sevdiklerini koymayı unutmayın.

✉️ El Yapımı Kart ya da Mektup: Duygularınızı yazıya dökmek, annenize verebileceğiniz en anlamlı hediyelerden biri olabilir.

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Hangi tarihte ve nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz?

🎁 Küçük Ama Anlamlı Bir Hediye: Annenizin ihtiyacı olan ya da uzun süredir istediği bir şeyi almak, onu ne kadar düşündüğünüzü gösterecektir.

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Hangi tarihte ve nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz?

🌿 Doğada Bir Gün: Ailece yapılacak bir doğa yürüyüşü ya da piknik, hem zihni dinlendirir hem de birlikte güzel anılar biriktirmenizi sağlar.

SON DAKİKA