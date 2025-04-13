Mekin Sezer kimdir? Oyuncu Mekin Sezer kaç yaşında, aslen nereli? Oynadığı dizi ve filmler...

Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak "Muhabir" dizisinin başrollerinden biri, yetenekli oyuncu Mekin Sezer oldu. Edinilen bilgilere göre Sezer, dizide "Uğur" adlı genç ve idealist bir muhabiri canlandıracak. Basın dünyasının perde arkasını tüm gerçekliğiyle gözler önüne sermeyi amaçlayan yapım, medyanın iç yüzüne dair çarpıcı bir hikaye sunacak.