Mekin Sezer kimdir? Oyuncu Mekin Sezer kaç yaşında, aslen nereli? Oynadığı dizi ve filmler...
Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Muhabir" dizisinin başrol oyuncularından biri Mekin Sezer oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sezer, dizide "Uğur" isimli idealist bir muhabire hayat verecek. Basın dünyasının perde arkasını mercek altına alacak yapım, haberciliğin zorluklarını ve etik sınavlarını gözler önüne sermeyi hedefliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:43