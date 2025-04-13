ALES/1 A-B-C-D-E Kitapçığı | ALES soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 yılının ilk ALES oturumu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan Pazar günü düzenleniyor. Sınava giren adaylar sınavın ardından soru ve cevaplara ne zaman erişebileceklerini merak etmeye başladı. ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanma tarihi gündemdeki yerini korurken ÖSYM'nin açıklamaları yakından takip ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:11