Viral Galeri Viral Liste ALES/1 A-B-C-D-E Kitapçığı | ALES soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES/1 A-B-C-D-E Kitapçığı | ALES soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 yılının ilk ALES oturumu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan Pazar günü düzenleniyor. Sınava giren adaylar sınavın ardından soru ve cevaplara ne zaman erişebileceklerini merak etmeye başladı. ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanma tarihi gündemdeki yerini korurken ÖSYM'nin açıklamaları yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:11
ALES/1 A-B-C-D-E Kitapçığı | ALES soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 yılının ilk ALES oturumu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan Pazar günü yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday sınavın tamamlanmasının ardından şimdi gözlerini soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevirmiş durumda.

ALES/1 A-B-C-D-E Kitapçığı | ALES soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sınavın Detayları: 50 Sözel, 50 Sayısal, 150 Dakika

2025-ALES/1 sınavında adaylara 50 sözel ve 50 sayısal olmak üzere toplam 100 soru yöneltildi. Sınav süresi ise 150 dakika olarak belirlendi. Türkiye'nin dört bir yanındaki ÖSYM sınav merkezlerinde gerçekleşen oturum, sabah saatlerinde başladı ve sorunsuz şekilde tamamlandı.

ALES/1 A-B-C-D-E Kitapçığı | ALES soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sorular ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayımlanacak?

ÖSYM'nin önceki uygulamaları dikkate alındığında, ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının sınavdan saatler sonra aynı gün içerisinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

ALES/1 A-B-C-D-E Kitapçığı | ALES soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yayımlanan kitapçıkta yalnızca %10'luk soru örnekleri yer alacak. Adaylar, ÖSYM'nin "Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları" sayfası üzerinden erişim sağlayabilecek.

ALES/1 A-B-C-D-E Kitapçığı | ALES soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar 2 Mayıs'ta Açıklanacak

2025-ALES/1 sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre 2 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifreleriyle sonuçlarına ulaşabilecek. Bu tarihten itibaren adaylar, puanlarını kullanarak akademik başvuru süreçlerine resmen adım atabilecek.

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