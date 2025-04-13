ALES/1 A-B-C-D-E Kitapçığı | ALES soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sınavın Detayları: 50 Sözel, 50 Sayısal, 150 Dakika

2025-ALES/1 sınavında adaylara 50 sözel ve 50 sayısal olmak üzere toplam 100 soru yöneltildi. Sınav süresi ise 150 dakika olarak belirlendi. Türkiye'nin dört bir yanındaki ÖSYM sınav merkezlerinde gerçekleşen oturum, sabah saatlerinde başladı ve sorunsuz şekilde tamamlandı.