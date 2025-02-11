Viral Galeri Viral Liste Tarım ve hayvancılık kredisi nasıl alınır, şartları neler? Tarım ve hayvancılık Destek Projesi başvurusu nereden yapılır?

Tarım ve hayvancılık kredisi nasıl alınır, şartları neler? Tarım ve hayvancılık Destek Projesi başvurusu nereden yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılı için "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni duyurdu. Proje kapsamında TİGEM'e ait gebe büyükbaş hayvanlar üreticilere uygun maliyetle verilecek. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen girişimcilere düşük faizli kredi desteği sağlanacak. Peki başvurular ne zaman yapılacak? 2025 başvuru şartları ve tarihleri neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:31
Tarım ve hayvancılık kredisi nasıl alınır, şartları neler? Tarım ve hayvancılık Destek Projesi başvurusu nereden yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsaldaki üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir hayvancılık yapabilmeleri için önemli bir adım atıyor. 2025 yılında başlayacak olan "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" ile hayvancılık sektöründe kaliteyi artırmak ve etçi ırk üretimini desteklemek hedefleniyor. Proje Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait gebe büyükbaş hayvanların üreticilere uygun maliyetlerle temin edilmesini sağlayacak.

Tarım ve hayvancılık kredisi nasıl alınır, şartları neler? Tarım ve hayvancılık Destek Projesi başvurusu nereden yapılır?

Kimler Başvuru Yapabilir?

Proje kapsamında başvuru yapabilmek için bazı şartlar yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler, TÜRKVET kayıt sistemine kayıtlı ve en fazla 200 büyükbaş kapasitesine sahip işletmelerin sahipleri başvuru yapabilecek. Yeni işletme açarak projeye katılacak üreticiler de bu koşulu sağlamak zorunda. Ayrıca, her üretici yalnızca bir işletme için başvuru yapabilir. Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilikler, devlet memurları, 18 yaşından küçükler ve cezalı kişiler projeye başvuru yapamayacaktır.

Tarım ve hayvancılık kredisi nasıl alınır, şartları neler? Tarım ve hayvancılık Destek Projesi başvurusu nereden yapılır?

Başvuru Süreci ve Gereklilikler

Başvurular, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuru esnasında üreticiler, belirli belgeleri teslim etmek zorundadır.

Bunlar arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, eğitim belgesi, kapasite raporu ve hayvancılıkla ilgili sertifikalar yer almaktadır. Başvurular, puanlama sistemine göre değerlendirilecek ve sıralama belirlenecektir. Herhangi bir eşitlik durumunda, deprem bölgesi veya besi bölgesi illerinde bulunan, kadın üreticiler, genç yaşta olanlar ve işletme açılış tarihi daha eski olanlar önceliklendirilecektir.

Tarım ve hayvancılık kredisi nasıl alınır, şartları neler? Tarım ve hayvancılık Destek Projesi başvurusu nereden yapılır?

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme Süreci

Başvurular, 28 Şubat 2025 tarihine kadar alınacak. İl ve ilçe tarım müdürlüklerince yapılan değerlendirmelerden sonra, başvurular puan sırasına göre sıralanarak Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek. Başvurular, HAYGEM tarafından incelendikten sonra hak sahiplerine duyurulacak. Puanlama süreci 19 Mart 2025'e kadar tamamlanacak ve hak sahipleri belirlenerek hayvan teslimatları başlatılacak.

Tarım ve hayvancılık kredisi nasıl alınır, şartları neler? Tarım ve hayvancılık Destek Projesi başvurusu nereden yapılır?

Ödeme Planı ve Destekler

Projeye hak kazanan üreticilere, en az 5, en fazla 15 baş etçi ırk gebe düve verilecek. Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi veya Gıda Mühendisi olanlar ise 30 başa kadar hayvan alabilecek.

Hayvanlar, Ziraat Bankası'nın sübvansiyonlu kredisiyle temin edilebilecek ve ödeme planı, 2 yıl ödemesiz olmak üzere 3, 5 ya da 7 yıllık dilimlerle yapılacak. Ayrıca, hak sahiplerine her ay bakım ve besleme bedeli olarak 1500 TL ödeme yapılacak.

SON DAKİKA