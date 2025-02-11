Tarım ve hayvancılık kredisi nasıl alınır, şartları neler? Tarım ve hayvancılık Destek Projesi başvurusu nereden yapılır?

Ödeme Planı ve Destekler

Projeye hak kazanan üreticilere, en az 5, en fazla 15 baş etçi ırk gebe düve verilecek. Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi veya Gıda Mühendisi olanlar ise 30 başa kadar hayvan alabilecek.

Hayvanlar, Ziraat Bankası'nın sübvansiyonlu kredisiyle temin edilebilecek ve ödeme planı, 2 yıl ödemesiz olmak üzere 3, 5 ya da 7 yıllık dilimlerle yapılacak. Ayrıca, hak sahiplerine her ay bakım ve besleme bedeli olarak 1500 TL ödeme yapılacak.