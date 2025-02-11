Tarım ve hayvancılık kredisi nasıl alınır, şartları neler? Tarım ve hayvancılık Destek Projesi başvurusu nereden yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılı için "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni duyurdu. Proje kapsamında TİGEM'e ait gebe büyükbaş hayvanlar üreticilere uygun maliyetle verilecek. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen girişimcilere düşük faizli kredi desteği sağlanacak. Peki başvurular ne zaman yapılacak? 2025 başvuru şartları ve tarihleri neler?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:31