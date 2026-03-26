Anne destek paketi: 123 bin TL ödeme ve uzayan izin hakları neler?

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 07:53 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Asgari ücretle çalışan annelere sağlanan doğum ve çalışma destekleri, çocuk sayısına göre değişen ödemelerle birlikte netleşti. Emzirme ödeneğinden iş göremezlik ödeneğine, İŞKUR'un yarı zamanlı çalışma desteğinden işveren katkısına kadar tüm kalemler hesaplandığında, ilk çocukta toplam 190 bin lirayı aşan bir destek ortaya çıkarken; ikinci ve üçüncü çocukta ise aylık yardımlar ve uzayan çalışma destekleriyle annelere düzenli ve daha yüksek gelir imkanı sunuluyor.

Kadınların iş hayatına daha aktif katılımını teşvik etmek amacıyla yapılan düzenlemeler genişletiliyor. Özellikle annelere yönelik hem çalışma koşullarında esneklik hem de maddi desteklerde artış dikkat çekiyor. Yeni düzenlemeler, doğum sonrası süreçte annelerin hem ekonomik hem de sosyal açıdan daha güçlü desteklenmesini hedefliyor.

ANNELER İÇİN SUNULAN DESTEKLER NELER? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, çalışan ya da çalışmayan tüm anneleri kapsayan çeşitli destek kalemleri bulunuyor. Doğum parası, analık ödeneği ve emzirme yardımı gibi doğrudan ödemelerin yanı sıra; çalışan annelere yönelik doğum izninin uzatılması, yarı zamanlı çalışma imkânı ve ücretsiz izin gibi haklar öne çıkıyor. Ayrıca çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkı da sunuluyor.

ÖDEMELERDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR Annelere yapılan birçok ödemede artış yaşandı. İş göremezlik ödeneği, emzirme yardımı ve yarı zamanlı çalışma ödenekleri, asgari ücrete yapılan zam doğrultusunda yükseltildi. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte annelere yapılacak toplam ödeme tutarında da artış bekleniyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR Mevcut uygulamada 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklife göre, anneler doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta izin kullanabilecek. Sağlık durumuna bağlı olarak, doğum öncesi iznin bir kısmının doğum sonrasına aktarılabilmesi de mümkün olacak.