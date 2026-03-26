Anne destek paketi: 123 bin TL ödeme ve uzayan izin hakları neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Asgari ücretle çalışan annelere sağlanan doğum ve çalışma destekleri, çocuk sayısına göre değişen ödemelerle birlikte netleşti. Emzirme ödeneğinden iş göremezlik ödeneğine, İŞKUR'un yarı zamanlı çalışma desteğinden işveren katkısına kadar tüm kalemler hesaplandığında, ilk çocukta toplam 190 bin lirayı aşan bir destek ortaya çıkarken; ikinci ve üçüncü çocukta ise aylık yardımlar ve uzayan çalışma destekleriyle annelere düzenli ve daha yüksek gelir imkanı sunuluyor.

Kadınların iş hayatına daha aktif katılımını teşvik etmek amacıyla yapılan düzenlemeler genişletiliyor. Özellikle annelere yönelik hem çalışma koşullarında esneklik hem de maddi desteklerde artış dikkat çekiyor. Yeni düzenlemeler, doğum sonrası süreçte annelerin hem ekonomik hem de sosyal açıdan daha güçlü desteklenmesini hedefliyor.

ANNELER İÇİN SUNULAN DESTEKLER NELER?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, çalışan ya da çalışmayan tüm anneleri kapsayan çeşitli destek kalemleri bulunuyor. Doğum parası, analık ödeneği ve emzirme yardımı gibi doğrudan ödemelerin yanı sıra; çalışan annelere yönelik doğum izninin uzatılması, yarı zamanlı çalışma imkânı ve ücretsiz izin gibi haklar öne çıkıyor. Ayrıca çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkı da sunuluyor.

ÖDEMELERDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Annelere yapılan birçok ödemede artış yaşandı. İş göremezlik ödeneği, emzirme yardımı ve yarı zamanlı çalışma ödenekleri, asgari ücrete yapılan zam doğrultusunda yükseltildi. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte annelere yapılacak toplam ödeme tutarında da artış bekleniyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Mevcut uygulamada 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklife göre, anneler doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta izin kullanabilecek. Sağlık durumuna bağlı olarak, doğum öncesi iznin bir kısmının doğum sonrasına aktarılabilmesi de mümkün olacak.

DOĞUM YARDIMINDA YENİ TUTARLAR

1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için destek miktarları yeniden belirlendi. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılırken, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek veriliyor.

Bu ödemeler çocuk 5 yaşına gelene kadar, yani toplam 60 ay boyunca devam ediyor. Destekten yararlanmak için ebeveynlerden en az birinin Türk vatandaşı olması ve başvurunun e-Devlet üzerinden yapılması yeterli.

RAPOR PARASI ARTIYOR

Çalışan annelere doğum izni süresince verilen iş göremezlik ödeneği de artıştan nasibini aldı. Mevcut sistemde 112 gün üzerinden yapılan ödeme, yeni düzenlemeyle 168 güne çıkacak. Asgari ücretli bir annenin alacağı toplam ödeme en az 123 bin 312 liraya ulaşacak. Gelir düzeyi arttıkça alınacak ödeme de aynı oranda yükseliyor.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMAYA ÇİFT TARAFLI DESTEK

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışmayı tercih eden anneler için hem işveren hem de devlet destek sağlıyor. İşveren yarım maaş öderken, İŞKUR da ek ödeme yapıyor. Bu kapsamda annelere aylık 16 bin 389 lira 65 kuruş ödeme veriliyor. İlk çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün, üçüncü çocukta ise 180 gün boyunca bu destekten yararlanılabiliyor.

YARI ZAMANLI MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR?

Yarı zamanlı çalışan anneler, işverenden aldıkları yarım maaş ile İŞKUR ödemesini birlikte alıyor. Asgari ücretli bir anne için işveren tarafından ödenen tutar aylık 14 bin 37 lira 75 kuruş olurken, İŞKUR desteğiyle birlikte toplam gelir 30 bin 427 lirayı aşıyor. Maaş seviyesi yükseldikçe toplam gelir de artış gösteriyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ ŞARTLARI

Doğum yapan annelere verilen emzirme ödeneği her yıl güncelleniyor. Bu destekten yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor olması yeterli.

Belirlenen emzirme yardımı tutarı 1.621 lira olarak uygulanıyor ve tek seferlik ödeme şeklinde veriliyor.

📢 Editörün Notu: Medya ve yayıncılık sektöründeki 6 yıllık deneyimimle şunu belirtmeliyim ki; bu düzenleme sadece bir izin artışı değil, çalışan kadının iş gücü piyasasında kalmasını sağlayan kritik bir reformdur. Özellikle 168 günlük iş göremezlik ödeneği hesaplanırken brüt maaşınızın belirleyici olduğunu unutmayın. Başvurunuzu yapmadan önce e-Devlet üzerindeki hizmet dökümünüzü kontrol etmenizi ve eksik prim gününüz varsa tamamlamanızı öneririm.

ASGARİ ÜCRETLİ ANNENİN İLK ÇOCUĞU OLURSA

Destek KalemiTutar
Emzirme ödeneği1.621 TL
Doğum yardımı (tek seferlik)5.000 TL
İş göremezlik ödeneği (168 gün)En az 123.312 TL
İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği (2 ay)32.779 TL
İşverenin ödeyeceği tutar (2 ay)En az 28.075,50 TL
Toplam190.787 TL

ASGARİ ÜCRETLİ ANNENİN İKİNCİ ÇOCUĞU OLURSA

Destek KalemiTutar
Emzirme ödeneği1.621 TL
Doğum yardımı (aylık)1.500 TL
İş göremezlik ödeneği (168 gün)En az 123.312 TL
İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği (4 ay)65.558,60 TL
İşverenin ödeyeceği tutar (4 ay)En az 56.150,99 TL

ASGARİ ÜCRETLİ ANNENİN ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU OLURSA

Destek KalemiTutar
Emzirme ödeneği1.621 TL
Doğum yardımı (aylık)5.000 TL
İş göremezlik ödeneği (168 gün)En az 123.312 TL
İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği (6 ay)98.337,92 TL
İşverenin ödeyeceği tutar (6 ay)En az 84.226,49 TL
