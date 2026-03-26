Bu saatlere dikkat! MGM’den sis ve kuvvetli sağanak uyarısı: 2 ilde sarı kodlu alarm

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Mart tarihli raporuna göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Mardin ve Şanlıurfa için sarı kodlu uyarı verildi. Akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek kuvvetli sağanak yağışların; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açma riski bulunuyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları….

Bugün Türkiye genelinde hava mevsim normallerinde seyredecek ancak Doğu ve Güneydoğu'da yağış etkisini artıracak. Sarı kodlu uyarı verilen Mardin ve Şanlıurfa'da akşam saatlerine kadar sürecek kuvvetli sağanak, sel ve su baskını riski bulunuyor. Bölgede yaşayan vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması gerekiyor.

YAĞIŞ AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Kuzey ve doğu kesimler bulutlu, doğu hattı yağışlı geçecek. Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun bazı şehirlerinde yağmur etkili olacak. Akdeniz kıyıları ve Güney Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Yüksek kesimlerde ise yağış karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

2 İLDE SARI KODLU UYARI

Yağış hattı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaşıyor. Şanlıurfa çevreleri ile Mardin'in güneybatısında yağışın yerel olarak kuvvetli olması ve akşam saat 19.00'a kadar etkili olması bekleniyor.

SİS, BUZLANMA VE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege ile Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de sis ve pus etkili olacak. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise buzlanma ve don riski bulunuyor. Yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde çığ tehlikesine dikkat. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimli araziler risk taşıyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinde kalacak. Rüzgar kuzey yönlü hafif ve orta kuvvette esecek, Güneydoğu'da ise zaman zaman yön değiştirerek etkisini artırabilir.

🌧️26 Mart Bölge Bölge Hava Durumu

BölgeBeklenen Hava DurumuUyarı / RiskŞehirler ve Dereceleri
MarmaraParçalı ve çok bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisÇanakkale 17°C, Edirne 16°C, İstanbul 12°C, Kırklareli 14°C
EgeParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyılar az bulutluİç kesimlerde pus ve yer yer sisAfyonkarahisar 13°C, Denizli 17°C, İzmir 17°C, Manisa 18°C
AkdenizParçalı ve çok bulutlu, doğusu ve iç kesimler sağanak yağışlıYer yer gök gürültülü sağanakAdana 20°C, Antalya 21°C, Hatay 16°C, Mersin 19°C
İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanakPus ve yer yer sisAnkara 15°C, Çankırı 14°C, Eskişehir 17°C, Konya 12°C
Batı KaradenizParçalı ve çok bulutluSabah ve gece pus ve sisBolu 14°C, Düzce 14°C, Kastamonu 15°C, Zonguldak 10°C
Orta ve Doğu KaradenizParçalı çok bulutlu, kıyılar yağmurlu, iç kesimler karla karışık yağmurluÇığ tehlikesi, pus ve sisAmasya 13°C, Samsun 12°C, Tokat 13°C, Trabzon 11°C
Doğu AnadoluParçalı çok bulutlu, genelinde yağış, yükseklerde karKuvvetli yağış, buzlanma, don ve çığ riskiErzurum 9°C, Kars 9°C, Malatya 13°C, Van 9°C
Güneydoğu AnadoluÇok bulutlu, yağmur ve sağanakYerel kuvvetli yağış, sel ve su baskını riskiDiyarbakır 15°C, Gaziantep 13°C, Siirt 14°C, Şanlıurfa 15°C
