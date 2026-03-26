Bu saatlere dikkat! MGM’den sis ve kuvvetli sağanak uyarısı: 2 ilde sarı kodlu alarm

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 09:07 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Mart tarihli raporuna göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Mardin ve Şanlıurfa için sarı kodlu uyarı verildi. Akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek kuvvetli sağanak yağışların; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açma riski bulunuyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları….

Bugün Türkiye genelinde hava mevsim normallerinde seyredecek ancak Doğu ve Güneydoğu'da yağış etkisini artıracak. Sarı kodlu uyarı verilen Mardin ve Şanlıurfa'da akşam saatlerine kadar sürecek kuvvetli sağanak, sel ve su baskını riski bulunuyor. Bölgede yaşayan vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması gerekiyor.

YAĞIŞ AKŞAMA KADAR SÜRECEK Kuzey ve doğu kesimler bulutlu, doğu hattı yağışlı geçecek. Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun bazı şehirlerinde yağmur etkili olacak. Akdeniz kıyıları ve Güney Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Yüksek kesimlerde ise yağış karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

2 İLDE SARI KODLU UYARI Yağış hattı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaşıyor. Şanlıurfa çevreleri ile Mardin'in güneybatısında yağışın yerel olarak kuvvetli olması ve akşam saat 19.00'a kadar etkili olması bekleniyor.

SİS, BUZLANMA VE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege ile Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de sis ve pus etkili olacak. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise buzlanma ve don riski bulunuyor. Yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde çığ tehlikesine dikkat. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimli araziler risk taşıyor.