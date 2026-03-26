Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar
Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için geri sayım sürerken, ilk 5 aylık enflasyon tahminleri zam oranlarına dair net bir tablo ortaya koydu. Ekonomistlerin öngörülerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış şimdiden yüzde 14.32 seviyesine ulaşırken, memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 10.2 olarak hesaplandı. Nihai oran ise haziran enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz'da kesinleşecek.
Milyonlarca memur ve emekli için temmuz zammına ilişkin tablo netleşmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan veriler, yılın ilk yarısına ilişkin güçlü ipuçları verirken, nihai oran için haziran enflasyonu belirleyici olacak.
İLK 5 AYDA TABLO ŞEKİLLENDİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre yılın ilk iki ayında enflasyon yüzde 7.95 olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin tahminleri ise martta yüzde 2.18, nisanda yüzde 2.11 ve mayısta yüzde 1.5 seviyesinde.
Bu veriler bir araya getirildiğinde, ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 14.32'ye ulaşması bekleniyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan zam anlamına geliyor.
Memur ve memur emeklileri açısından ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 2.99 enflasyon farkı oluşuyor. Böylece toplam artışın yüzde 10.2 seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.
HAZİRAN VERİSİ DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, zam oranlarının kesinleşmesi için haziran ayı enflasyonu kritik önem taşıyor. Mevcut ankette haziran tahminine yer verilmezken, bu verinin eklenmesiyle artış oranlarının daha yukarı çıkabileceği değerlendiriliyor.
Örneğin 6 aylık enflasyonun yüzde 15'e ulaşması halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı doğrudan yüzde 15 olacak. Aynı senaryoda memur ve memur emeklilerine yüzde 3.6 enflasyon farkı yansıyacak ve toplam zam oranı yüzde 10.86'ya yükselecek.
MEMUR MAAŞINDA YENİ EŞİK
Mevcut hesaplamalara göre en düşük memur maaşı, yüzde 10.2'lik artış senaryosunda 61 bin 890 liradan 68 bin 203 liraya çıkacak. Zam oranının yüzde 10.86'ya yükselmesi durumunda ise bu rakam 68 bin 611 liraya ulaşacak.