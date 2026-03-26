Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar

Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için geri sayım sürerken, ilk 5 aylık enflasyon tahminleri zam oranlarına dair net bir tablo ortaya koydu. Ekonomistlerin öngörülerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış şimdiden yüzde 14.32 seviyesine ulaşırken, memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 10.2 olarak hesaplandı. Nihai oran ise haziran enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz'da kesinleşecek.

Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar 1

Milyonlarca memur ve emekli için temmuz zammına ilişkin tablo netleşmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan veriler, yılın ilk yarısına ilişkin güçlü ipuçları verirken, nihai oran için haziran enflasyonu belirleyici olacak.

Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar 2

İLK 5 AYDA TABLO ŞEKİLLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre yılın ilk iki ayında enflasyon yüzde 7.95 olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin tahminleri ise martta yüzde 2.18, nisanda yüzde 2.11 ve mayısta yüzde 1.5 seviyesinde.

Bu veriler bir araya getirildiğinde, ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 14.32'ye ulaşması bekleniyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan zam anlamına geliyor.

Memur ve memur emeklileri açısından ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 2.99 enflasyon farkı oluşuyor. Böylece toplam artışın yüzde 10.2 seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar 3

HAZİRAN VERİSİ DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, zam oranlarının kesinleşmesi için haziran ayı enflasyonu kritik önem taşıyor. Mevcut ankette haziran tahminine yer verilmezken, bu verinin eklenmesiyle artış oranlarının daha yukarı çıkabileceği değerlendiriliyor.

Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar 4

Örneğin 6 aylık enflasyonun yüzde 15'e ulaşması halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı doğrudan yüzde 15 olacak. Aynı senaryoda memur ve memur emeklilerine yüzde 3.6 enflasyon farkı yansıyacak ve toplam zam oranı yüzde 10.86'ya yükselecek.

Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar 5

MEMUR MAAŞINDA YENİ EŞİK

Mevcut hesaplamalara göre en düşük memur maaşı, yüzde 10.2'lik artış senaryosunda 61 bin 890 liradan 68 bin 203 liraya çıkacak. Zam oranının yüzde 10.86'ya yükselmesi durumunda ise bu rakam 68 bin 611 liraya ulaşacak.

Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar 6

Benzer şekilde, en düşük memur emeklisi aylığı da 27 bin 772 liradan 30 bin 605 liraya yükselecek. Daha yüksek zam senaryosunda ise bu tutar 30 bin 788 lirayı bulacak.

Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar 7

EMEKLİYE TABAN AYLIK ARTIŞI GÜNDEMDE

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yalnızca zam oranı değil, taban aylık düzenlemesi de masada. Halihazırda en düşük emekli aylığı 20 bin lira seviyesinde uygulanıyor.

İlk 5 aylık veriye göre yüzde 14.32'lik artışın yansıtılması halinde taban aylığın 22 bin 864 liraya çıkması bekleniyor. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 15'e ulaşırsa, bu rakam 23 bin liraya kadar yükselebilecek.

Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar 8

KESİN ORAN 3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Temmuz zammına ilişkin tüm hesaplamalar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran enflasyon verisiyle netleşecek. Bu tarihte ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon oranı, hem memur hem de emeklilerin maaş artışını kesin olarak belirleyecek.

Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar 9

📊 5 AYLIK ENFLASYON VE ZAM TAHMİNİ TABLOSU

KalemOran / Tutar
Ocak-Şubat Enflasyonu% 7.95
Mart Enflasyonu (Tahmini)% 2.18
Nisan Enflasyonu (Tahmini)% 2.11
Mayıs Enflasyonu (Tahmini)% 1.50
İlk 5 Aylık Enflasyon (Toplam)% 14.32
SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı% 14.32
Memur ve Emeklisi TÜFE Farkı% 2.99
Memur ve Emeklisi Zam Oranı% 10.20
SSK ve Bağ-Kur Taban Aylık22.864 TL
Memur Maaşı (En Az)68.203 TL
Memur Emeklisi Aylığı (En Az)30.605 TL
Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar 10

📊 6 AYLIK TÜFE %15 SENARYOSU TABLOSU

KalemOran / Tutar
6 Aylık TÜFE% 15.00
SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı% 15.00
Memur ve Emeklisi TÜFE Farkı% 3.60
Memur ve Emeklisi Zam Oranı% 10.86
SSK ve Bağ-Kur Taban Aylık23.000 TL
Memur Maaşı (En Az)68.611 TL
Memur Emeklisi Aylığı (En Az)30.788 TL
Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar 11

EDİTÖRÜN NOTU

Altı yıllık medya ve yayıncılık tecrübemle analiz ettiğim temmuz zammı verileri, yalnızca birer rakam değil; milyonların bütçesini belirleyen kritik ekonomik eşiklerdir. Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yeneri'in haberi ışığında bu raporu hazırlarken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve TÜİK'in geçmiş verilerini çapraz kontrol ederek en olası senaryoları (yüzde 14,32 ve yüzde 15 bantları) filtreledim. Okuyucularımıza sunduğumuz bu tablolar, teknik veri setlerinin uzman görüşüyle harmanlanmış en sade halidir.

Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar 12

MEMUR MAAŞ TAHMİNLERİ 2026 TEMMUZ

Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar 13

EMEKLİ MEMUR MAAŞ TAHMİNLERİ 2026 TEMMUZ

Temmuz zammı hesapları değişti: Memur ve emekli maaşında yeni rakamlar 14

2026 SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ TABLOSU

