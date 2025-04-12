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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e eski sevgili kabusu! Yumruklanarak darbedildi | KADES'ten yardım istedi

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, eski sevgilisi tarafından kabusu yaşadı. Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eyüpsultan'da eski sevgilisi Berk Çetin tarafından ağır şekilde yumruklanarak darbedildiğini duyurdu. KADES uygulaması ile olay yerine polis çağıran fenomen, "aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 12.04.2025 00:50 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 01:16
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç kabusu yaşadı! Eski sevgilisi darbetti | KADES’ten yardım istedi

Sosyal medyada Danla Bilic ismiyle tanınan fenomen N.D.A.(30), Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgisilisi B.Ç. tarafından darp edildi.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç kabusu yaşadı! Eski sevgilisi darbetti | KADES’ten yardım istedi

KADES uygulamasını kullanarak adrese polis çağıran Danla Bilic'in, ekiplerin şüpheliyi uzaklaştırmasının ardından kendisinin emniyete giderek şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç kabusu yaşadı! Eski sevgilisi darbetti | KADES’ten yardım istedi

Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Danla Bilic, "Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darpa maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç kabusu yaşadı! Eski sevgilisi darbetti | KADES’ten yardım istedi

Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir. Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, B.Ç. yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü'nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç kabusu yaşadı! Eski sevgilisi darbetti | KADES’ten yardım istedi

Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim.

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