Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e eski sevgili kabusu! Yumruklanarak darbedildi | KADES'ten yardım istedi
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, eski sevgilisi tarafından kabusu yaşadı. Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eyüpsultan'da eski sevgilisi Berk Çetin tarafından ağır şekilde yumruklanarak darbedildiğini duyurdu. KADES uygulaması ile olay yerine polis çağıran fenomen, "aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 12.04.2025 00:50
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 01:16