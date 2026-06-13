Şaşırtan araştırma: Kenelerin en sevdiği kan grubu belli oldu
Havaların ısınmasıyla birlikte uzmanlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, Çekya'da yapılan bir laboratuvar çalışması, kenelerin kan grubu seçimi yaptığını ortaya koydu. İşte kene saldırılarına karşı en riskli grup ve bilim dünyasını şaşırtan o araştırma...
Havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçeler dolmaya başlarken, uzmanlar kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı ciddi uyarılarda bulunuyor. Peki, keneler gerçekten kan grubu seçiyor mu? Hangi belirtiler hayati önem taşıyor?
Yaz mevsimiyle birlikte piknik ve doğa yürüyüşleri başlarken, kene vakalarında da artış yaşanmaya başladı. İHA'nın haberine göre; Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özge Metin Akcan, kene ısırıklarının hafife alınmaması gereken, ölümcül sonuçlar doğurabilen bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti.
"KENE ISIRIĞI ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR"
Doç. Dr. Akcan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) ciddi kanamalara ve çoklu organ yetmezliğine yol açabildiğine dikkat çekerek, "Özellikle erişkinlerde daha ağır seyreden bu hastalık, çocuklar için de büyük risk oluşturuyor. Hastalığın takibinde ciddi kan transfüzyonları gerekebiliyor" açıklamasında bulundu.
UZMANLARDAN KRİTİK BELİRTİ UYARISI: 9 GÜNLÜK TAKİP ŞART!
Doç. Dr. Akcan, kene tutunması sonrası izlenmesi gereken prosedürü şöyle özetledi:
"Vücudunuzda kene fark ettiğiniz an kendiniz çıkarmaya çalışmayın; mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Çünkü yanlış müdahale enfeksiyon riskini artırır. Sağlık kuruluşunda gerekli tam kan sayımı yapıldıktan sonra, hastanın 9 gün boyunca şu belirtileri takip etmesi gerekiyor:"
BELİRTİLERİ
- Yüksek ateş ve halsizlik
- Karın ağrısı ve kramp
- Vücutta döküntü ve benek benek noktalar
- Yanaklarda kızarıklık
- Kusma
Bu belirtilerden herhangi birinin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması, hayati bir öneme sahip.
KENELER "KAN GRUBU" MU SEÇİYOR?
Çekya'daki Masaryk Üniversitesi bünyesinde yürütülen laboratuvar deneyleri ise kenelerin kan gruplarına karşı farklı tepkiler verdiğini kanıtladı.