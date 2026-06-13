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Şaşırtan araştırma: Kenelerin en sevdiği kan grubu belli oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Havaların ısınmasıyla birlikte uzmanlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, Çekya'da yapılan bir laboratuvar çalışması, kenelerin kan grubu seçimi yaptığını ortaya koydu. İşte kene saldırılarına karşı en riskli grup ve bilim dünyasını şaşırtan o araştırma...

Şaşırtan araştırma: Kenelerin en sevdiği kan grubu belli oldu 1

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçeler dolmaya başlarken, uzmanlar kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı ciddi uyarılarda bulunuyor. Peki, keneler gerçekten kan grubu seçiyor mu? Hangi belirtiler hayati önem taşıyor?

Şaşırtan araştırma: Kenelerin en sevdiği kan grubu belli oldu 2

Yaz mevsimiyle birlikte piknik ve doğa yürüyüşleri başlarken, kene vakalarında da artış yaşanmaya başladı. İHA'nın haberine göre; Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özge Metin Akcan, kene ısırıklarının hafife alınmaması gereken, ölümcül sonuçlar doğurabilen bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti.

"KENE ISIRIĞI ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR"

Doç. Dr. Akcan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) ciddi kanamalara ve çoklu organ yetmezliğine yol açabildiğine dikkat çekerek, "Özellikle erişkinlerde daha ağır seyreden bu hastalık, çocuklar için de büyük risk oluşturuyor. Hastalığın takibinde ciddi kan transfüzyonları gerekebiliyor" açıklamasında bulundu.

Şaşırtan araştırma: Kenelerin en sevdiği kan grubu belli oldu 3

UZMANLARDAN KRİTİK BELİRTİ UYARISI: 9 GÜNLÜK TAKİP ŞART!

Doç. Dr. Akcan, kene tutunması sonrası izlenmesi gereken prosedürü şöyle özetledi:

"Vücudunuzda kene fark ettiğiniz an kendiniz çıkarmaya çalışmayın; mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Çünkü yanlış müdahale enfeksiyon riskini artırır. Sağlık kuruluşunda gerekli tam kan sayımı yapıldıktan sonra, hastanın 9 gün boyunca şu belirtileri takip etmesi gerekiyor:"

Şaşırtan araştırma: Kenelerin en sevdiği kan grubu belli oldu 4

BELİRTİLERİ

- Yüksek ateş ve halsizlik

- Karın ağrısı ve kramp

- Vücutta döküntü ve benek benek noktalar

- Yanaklarda kızarıklık

- Kusma

Bu belirtilerden herhangi birinin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması, hayati bir öneme sahip.

Şaşırtan araştırma: Kenelerin en sevdiği kan grubu belli oldu 5

KENELER "KAN GRUBU" MU SEÇİYOR?

Çekya'daki Masaryk Üniversitesi bünyesinde yürütülen laboratuvar deneyleri ise kenelerin kan gruplarına karşı farklı tepkiler verdiğini kanıtladı.

Şaşırtan araştırma: Kenelerin en sevdiği kan grubu belli oldu 6

Žákovská ve ekibi, kenelerin insanlara olan ilgisini anlamak için kapsamlı bir in vitro çalışma yürüttü. Brno Barajı çevresinden toplanan 100 adet kene larvası üzerinde gerçekleştirilen deneyde, farklı kan grupları Petri kaplarındaki filtre kağıtlarına yerleştirildi. 1 ve 2 dakikalık periyotlarla izlenen kenelerin, hangi kan örneğine daha fazla yöneldiği kayıt altına alındı.

Araştırmanın sonuçları oldukça dikkat çekici:

En çok cezbeden: A (II) kan grubu

En az tercih edilen: B (III) kan grubu

Orta seviye: O ve AB grupları

Şaşırtan araştırma: Kenelerin en sevdiği kan grubu belli oldu 7

UZMANLAR NE DİYOR?

Araştırmacılar, bu bulguların kontrollü laboratuvar ortamında elde edildiğini hatırlatarak, kan grubunun kene çekiminde etkili olan çok sayıda faktörden sadece biri olabileceğini vurguluyor.

Henüz klinik saha çalışmalarıyla tam olarak kanıtlanmamış olsa da, bu sonuçlar kenelerin besin seçerken biyokimyasal ipuçlarını kullandığına dair önemli bir kanıt niteliğinde.

Şaşırtan araştırma: Kenelerin en sevdiği kan grubu belli oldu 8

KENE ISIRIĞI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Keneyi kesinlikle çıplak elle tutmayın, üzerine kolonya, gaz yağı veya sigara gibi maddeler dökmeyin.

Kene yapıştığı yerden sivri uçlu bir pens veya cımbız ile, deriye dik bir şekilde tutularak sağa sola oynatmadan, ezilmeden tek hamlede çekilip çıkarılmalıdır. Çıkarılan bölge su ve sabunla temizlenmelidir.

Keneyi kendiniz çıkarsanız dahi, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi risklere karşı en yakın sağlık kuruluşuna veya acil servise başvurarak kontrol edilmeniz önerilir.

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