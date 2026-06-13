Şaşırtan araştırma: Kenelerin en sevdiği kan grubu belli oldu

Žákovská ve ekibi, kenelerin insanlara olan ilgisini anlamak için kapsamlı bir in vitro çalışma yürüttü. Brno Barajı çevresinden toplanan 100 adet kene larvası üzerinde gerçekleştirilen deneyde, farklı kan grupları Petri kaplarındaki filtre kağıtlarına yerleştirildi. 1 ve 2 dakikalık periyotlarla izlenen kenelerin, hangi kan örneğine daha fazla yöneldiği kayıt altına alındı. Araştırmanın sonuçları oldukça dikkat çekici: En çok cezbeden: A (II) kan grubu En az tercih edilen: B (III) kan grubu Orta seviye: O ve AB grupları

UZMANLAR NE DİYOR? Araştırmacılar, bu bulguların kontrollü laboratuvar ortamında elde edildiğini hatırlatarak, kan grubunun kene çekiminde etkili olan çok sayıda faktörden sadece biri olabileceğini vurguluyor. Henüz klinik saha çalışmalarıyla tam olarak kanıtlanmamış olsa da, bu sonuçlar kenelerin besin seçerken biyokimyasal ipuçlarını kullandığına dair önemli bir kanıt niteliğinde.