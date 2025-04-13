Emekliye ek zam hesabı ortaya çıktı! 14.469 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya yeni maaş artışı
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı için geri sayım başladı. 2025 yılının ikinci yarısında maaşlara yansıtılacak artış oranları merakla beklenirken asgari ücretle ilgili kritik kararın ise Haziran ayında verilmesi planlanıyor. Peki emekli maaşları ne kadar artacak? İşte Temmuz zammına dair tüm hesaplamalar ve beklentiler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 09:57