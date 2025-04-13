Viral Galeri Viral Liste Emekliye ek zam hesabı ortaya çıktı! 14.469 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya yeni maaş artışı

Emekliye ek zam hesabı ortaya çıktı! 14.469 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya yeni maaş artışı

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı için geri sayım başladı. 2025 yılının ikinci yarısında maaşlara yansıtılacak artış oranları merakla beklenirken asgari ücretle ilgili kritik kararın ise Haziran ayında verilmesi planlanıyor. Peki emekli maaşları ne kadar artacak? İşte Temmuz zammına dair tüm hesaplamalar ve beklentiler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 09:57
Emekliye ek zam hesabı ortaya çıktı! 14.469 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya yeni maaş artışı

2025'in yaz ayları yaklaştıkça milyonlarca memur, emekli ve çalışan gözünü Temmuz zammına çevirdi. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş artışları, bu yıl da geniş bir kesimin gelirlerini doğrudan etkileyecek. Haziran'da netleşecek enflasyon verileriyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile kamu çalışanlarının maaş artış oranları belirlenecek.

Emekliye ek zam hesabı ortaya çıktı! 14.469 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya yeni maaş artışı

Kimleri Kapsıyor, Kaç Kişi Etkilenecek?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, rakamlar zammın etkilediği kitlenin büyüklüğünü net şekilde ortaya koyuyor. Yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı, 16 milyon emekli ile dul-yetim maaşı ve diğer sosyal ödeneklerden faydalanan hak sahibi bulunuyor. Asgari ücretle çalışanların sayısı ise yaklaşık 8 milyon. Ancak asgari ücret, sadece bu kesimi değil, doğrudan ve dolaylı etkileriyle 32 milyonluk istihdamın tamamını ilgilendiriyor.

Emekliye ek zam hesabı ortaya çıktı! 14.469 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya yeni maaş artışı

Bu kadar geniş bir kesimi etkileyen maaş artışları, doğal olarak toplumun gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Gözler bu nedenle her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarında. Çünkü maaşlara yapılacak zam oranları bu veriler ışığında şekilleniyor.

Emekliye ek zam hesabı ortaya çıktı! 14.469 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya yeni maaş artışı

Enflasyon Maaşlara Nasıl Yansıyor?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez yapılan maaş artışlarında, enflasyon belirleyici rol oynuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ve Temmuz aylarında uygulanan artışlar, doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkını maaşlarında görüyor.

Emekliye ek zam hesabı ortaya çıktı! 14.469 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya yeni maaş artışı

Asgari ücret zammında ise enflasyon doğrudan yasal bir kriter olmasa da Tespit Komisyonu'nun değerlendirmelerinde en önemli gösterge konumunda. Bu nedenle Haziran ayı toplantısı öncesinde enflasyonun seyri büyük önem taşıyor.

SON DAKİKA