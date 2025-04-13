Emekliye ek zam hesabı ortaya çıktı! 14.469 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya yeni maaş artışı

Kimleri Kapsıyor, Kaç Kişi Etkilenecek?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, rakamlar zammın etkilediği kitlenin büyüklüğünü net şekilde ortaya koyuyor. Yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı, 16 milyon emekli ile dul-yetim maaşı ve diğer sosyal ödeneklerden faydalanan hak sahibi bulunuyor. Asgari ücretle çalışanların sayısı ise yaklaşık 8 milyon. Ancak asgari ücret, sadece bu kesimi değil, doğrudan ve dolaylı etkileriyle 32 milyonluk istihdamın tamamını ilgilendiriyor.