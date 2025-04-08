BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: 11 Nisan Cuma günü BİM'de neler var? İşte kampanya listesi

BİM, 11 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Vatandaşların her hafta yakından takip ettiği indirimli ürünler listesi, bu hafta da dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Elektronikten ev tekstiline, mutfak ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride avantajlı fiyatlar raflarda yerini alacak. İşte BİM'in 11 Nisan tarihli aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi