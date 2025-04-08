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BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: 11 Nisan Cuma günü BİM'de neler var? İşte kampanya listesi

BİM, 11 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Vatandaşların her hafta yakından takip ettiği indirimli ürünler listesi, bu hafta da dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Elektronikten ev tekstiline, mutfak ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride avantajlı fiyatlar raflarda yerini alacak. İşte BİM'in 11 Nisan tarihli aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 08:59
BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: 11 Nisan Cuma günü BİM’de neler var? İşte kampanya listesi

BİM'in 11 Nisan 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta sınırlı sayıda ve belirli tarihler arasında satışa sunulan özel ürünlerin yer aldığı katalogda, bu hafta da dikkat çeken fırsatlar bulunuyor. Peki bu hafta BİM raflarında hangi ürünler yer alacak?

BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: 11 Nisan Cuma günü BİM’de neler var? İşte kampanya listesi

11 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Lav Kapaklı Sürahi 1400 cc 129 TL

Çift Renkli Desenli Bardak 280 cc 3'lü 119 TL

3'lü Odin Renkli Çerezlik 129 TL

6'lı Gaia Meşrubat Bardağı 239 TL

Paşabahçe Gaia Su Bardağı 270 cc 6'lı 229 TL

2'li İnvitation Oval Tabak 85 TL

Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 26cm 89 TL

Ayaklı Deniz Yıldızı Tabak 17,5cm 119 TL

BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: 11 Nisan Cuma günü BİM’de neler var? İşte kampanya listesi

Esnep Saplı Mop 249 TL

Yedek Bezli Mendilli Mop 259 TL

Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL

Toz Alma Aparatı 69 TL

Yedek Mop Çeşitleri 35 TL

Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

Yuvarlak Banyo Taburesi 89 TL

BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: 11 Nisan Cuma günü BİM’de neler var? İşte kampanya listesi

Pp Valiz Büyük Boy 879 TL

Pp Valiz Orta Boy 759 TL

PP Valiz Küçük Boy 689 TL

Namaz Elbisesi 229 TL

Termo Piknik Çantası 159 TL

Termo Piknik Çantası 139 TL

BİM Aktüel kataloğu yayınlandı: 11 Nisan Cuma günü BİM’de neler var? İşte kampanya listesi

Hobi Rattan Koltuk 299 TL

Nibras Koltuk 299 TL

Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

Plastik Örgü Tabure 129 TL

Basamaklı Plastik Tabure 229 TL

Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 499 TL

Çocuk Açılır Koltuk 1.099 TL

Şapkalı Havuç Tavşan 299 TL

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