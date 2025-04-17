Afrika’dan geliyor: Termometre 30’u görebilir! İstanbullular piknik çantalarınızı hazırlayın

Ege ve Akdeniz'de 30 Derece Görülebilir

Ege Bölgesi'nde Manisa ve Aydın gibi şehirlerde sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akdeniz kıyıları da benzer şekilde yüksek sıcaklıklarla karşılaşacak.

"Deniz suyu hala serin olduğu için kıyı şeridinde hava biraz daha ılımlı hissedilebilir" diyen Tek, özellikle iç kesimlerde sıcaklık artışının daha net görüleceğini söyledi. Marmara Bölgesi'nde ise 30 derecelere ulaşılması beklenmiyor ancak bahar havası kendini iyiden iyiye gösterecek.