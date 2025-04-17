Viral Galeri Viral Liste Afrika'dan geliyor: Termometre 30’u görebilir! İstanbullular piknik çantalarınızı hazırlayın

Afrika'dan geliyor: Termometre 30’u görebilir! İstanbullular piknik çantalarınızı hazırlayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bulutluluk artarken diğer bölgelerde havanın açık ve güneşli geçmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus etkili olabilir. Öte yandan Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı bekleniyor uzmanlar görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüşe karşı uyarıda bulunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 07:03
Afrika’dan geliyor: Termometre 30’u görebilir! İstanbullular piknik çantalarınızı hazırlayın

Meteoroloji uzmanlarına göre yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçerken, bazı bölgelerde yazı anımsatan günler kapıda. Dün itibarıyla Doğu Anadolu'dan çekilmeye başlayan soğuk hava dalgası yerini, batı ve iç kesimlerde hissedilir sıcaklık artışına bıraktı.

Afrika’dan geliyor: Termometre 30’u görebilir! İstanbullular piknik çantalarınızı hazırlayın

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, özellikle bugünden itibaren Türkiye'nin Kuzey Afrika kaynaklı yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini belirtti.

"Bu dalga, aşırı bir ısınma yaratmasa da sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz" diyen Tek, özellikle batı illerinde ve İç Anadolu'da sıcaklığın hissedilir biçimde artacağını vurguladı.

Afrika’dan geliyor: Termometre 30’u görebilir! İstanbullular piknik çantalarınızı hazırlayın

Ege ve Akdeniz'de 30 Derece Görülebilir

Ege Bölgesi'nde Manisa ve Aydın gibi şehirlerde sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akdeniz kıyıları da benzer şekilde yüksek sıcaklıklarla karşılaşacak.

"Deniz suyu hala serin olduğu için kıyı şeridinde hava biraz daha ılımlı hissedilebilir" diyen Tek, özellikle iç kesimlerde sıcaklık artışının daha net görüleceğini söyledi. Marmara Bölgesi'nde ise 30 derecelere ulaşılması beklenmiyor ancak bahar havası kendini iyiden iyiye gösterecek.

Afrika’dan geliyor: Termometre 30’u görebilir! İstanbullular piknik çantalarınızı hazırlayın

Gece Sıcaklıkları da Yükseliyor

Gece saatlerinde son günlerde 4-5 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, artık 9-10 derece bandına yerleşmiş durumda. Önümüzdeki hafta ise geceleri termometrelerin 11 ila 13 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Adil Tek'e göre bu durum doğanın uyanışıyla birlikte baharın artık tam anlamıyla hissedildiğini gösteriyor.

Afrika’dan geliyor: Termometre 30’u görebilir! İstanbullular piknik çantalarınızı hazırlayın

Afrika'dan Toz Taşınımı Başlıyor

Yükselen sıcaklıklarla birlikte atmosferde çöl tozlarının da etkisi artacak. Kuzey Afrika üzerinden taşınması beklenen tozların özellikle Marmara ve Ege'de etkili olması öngörülüyor.

"Fas, Libya ve Tunus üzerinden gelen tozlar araçların üstünde birikmelere neden olabilir" diyen Tek, alerjik bünyeye sahip kişilere de uyarıda bulundu: "Gözlerde yanma, burun akıntısı gibi etkiler görülebilir. Gerekirse maske kullanılmasını öneririm."

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