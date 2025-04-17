Afrika’dan geliyor: Termometre 30’u görebilir! İstanbullular piknik çantalarınızı hazırlayın

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bulutluluk artarken diğer bölgelerde havanın açık ve güneşli geçmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus etkili olabilir. Öte yandan Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı bekleniyor uzmanlar görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüşe karşı uyarıda bulunuyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 07:03