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TEKNOFEST ne zaman, başvuruları başladı mı? 2025 TEKNOFEST nerede yapılacak?

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2025, 8. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başlıyor. T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenecek etkinlik, KKTC'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle teknoloji meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunacak. Peki TEKNOFEST 2025 ne zaman ve nerede yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 08:42
TEKNOFEST ne zaman, başvuruları başladı mı? 2025 TEKNOFEST nerede yapılacak?

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, 2025 yılına özel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek. 1-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik, teknoloji ve bilim meraklılarını bir araya getiriyor. TEKNOFEST, her yıl olduğu gibi, teknoloji geliştiren ve üreten bir Türkiye hedefiyle büyümeye devam ediyor.

TEKNOFEST ne zaman, başvuruları başladı mı? 2025 TEKNOFEST nerede yapılacak?

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TEKNOFEST 2025, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası'nda gerçekleştirilecek. Festival, ziyaretçilerine sadece teknolojiyi değil, aynı zamanda bilimsel keşifleri de keşfetme imkanı sunacak. Nefes kesen hava gösterilerinden, bilim şovlarına, sanal gerçeklik deneyimlerinden konserlere kadar pek çok etkinlik ile katılımcılar unutulmaz anlar yaşayacak.

TEKNOFEST ne zaman, başvuruları başladı mı? 2025 TEKNOFEST nerede yapılacak?

Dünya Çapında Bir Teknoloji Yarışması

TEKNOFEST, her yıl daha da büyük bir etkinlik halini alırken, 2025 yılında düzenlenecek olan yarışmalar için toplamda 2,5 milyon TL ödül ve 3 milyon TL'lik malzeme desteği sunulacak. Katılımcılar, 7 ana kategori ve 14 alt kategoriyle yarışacak. 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacının başvurduğu bu büyük organizasyon, teknolojiyi geliştirmek ve üretmek isteyen herkese fırsatlar sunuyor.

TEKNOFEST ne zaman, başvuruları başladı mı? 2025 TEKNOFEST nerede yapılacak?

Müzikseverler İçin Yeteneklerini Sergileme Fırsatı

TEKNOFEST KKTC'de müzikseverler için de özel bir alan ayrılmış durumda. Etkinlik süresince, her gün öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki kez gerçekleşecek "Sahne Senin" etkinliği ile katılımcılar, yeteneklerini sergileyip müzik dünyasına adım atma fırsatı yakalayacak. Şarkı söylemek ve enstrüman çalmak isteyenler için başvurular açık. Eğer "Sahne Benim!" diyorsanız, başvurunuzu 21 Nisan 2025'e kadar yapabilirsiniz.

TEKNOFEST ne zaman, başvuruları başladı mı? 2025 TEKNOFEST nerede yapılacak?

Teknolojiye ve Eğlenceye Doyacak Bir Festival

TEKNOFEST 2025, sadece bir teknoloji festivali olmanın ötesine geçerek her yaş grubundan insanı içine alacak etkinlikler sunuyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar herkes festival boyunca keyifli anlar geçirebilir. Simülasyon deneyim alanları planetaryum bilim şovları ve sanal gerçeklik tüneli gibi heyecan verici deneyimler, festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alacak.

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