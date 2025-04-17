TEKNOFEST ne zaman, başvuruları başladı mı? 2025 TEKNOFEST nerede yapılacak?

Müzikseverler İçin Yeteneklerini Sergileme Fırsatı

TEKNOFEST KKTC'de müzikseverler için de özel bir alan ayrılmış durumda. Etkinlik süresince, her gün öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki kez gerçekleşecek "Sahne Senin" etkinliği ile katılımcılar, yeteneklerini sergileyip müzik dünyasına adım atma fırsatı yakalayacak. Şarkı söylemek ve enstrüman çalmak isteyenler için başvurular açık. Eğer "Sahne Benim!" diyorsanız, başvurunuzu 21 Nisan 2025'e kadar yapabilirsiniz.