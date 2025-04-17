TEKNOFEST ne zaman, başvuruları başladı mı? 2025 TEKNOFEST nerede yapılacak?
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2025, 8. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başlıyor. T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenecek etkinlik, KKTC'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle teknoloji meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunacak. Peki TEKNOFEST 2025 ne zaman ve nerede yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 08:42