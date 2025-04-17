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Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta? TCMB 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların merakla beklediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı takvimine göre belli oldu. Ekonomik yönelimi şekillendirecek olan kritik kararın hangi gün ve saat kaçta açıklanacağı yatırımcılar ve finans çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:20
Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta? TCMB 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı faiz kararı için kritik toplantıya hazırlanıyor. 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) takvimi doğrultusunda Nisan ayı toplantısı 17 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak. Son açıklanan Mart kararı sonrası ekonomi çevrelerinin gözü Merkez Bankası'nın bu toplantıdan çıkacak yeni mesajlarına çevrilmiş durumda.

Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta? TCMB 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Mart Kararıyla Denge Arayışı Başladı

Mart 2025'te gerçekleştirilen son toplantıda TCMB, politika faizinde 250 baz puan indirime giderek oranı yüzde 45'ten yüzde 42,5 seviyesine çekmişti.

Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta? TCMB 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Nisan Kararı Öncesi Beklentiler Netleşti

Piyasa oyuncularının gözü bu kez Nisan kararında. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Nisan ayı sonu için politika faizi beklentisi yüzde 42,5 düzeyinde şekillenirken; 3 ay sonrası için bu beklenti yüzde 39,24'e yükseldi. 12 aylık görünümde ise faiz oranının yüzde 29,37 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu veriler, Merkez Bankası'nın kademeli gevşeme sürecini dikkatli bir şekilde yürüttüğüne işaret ediyor.

Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta? TCMB 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

2025 Yılında Hangi Tarihlerde Toplanacak?

TCMB'nin yayımladığı 2025 Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre yılın geri kalanında PPK şu tarihlerde toplanacak:

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

Ayrıca 2026 yılı için belirlenen ilk iki toplantı tarihi de açıklandı: 22 Ocak ve 12 Mart.

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