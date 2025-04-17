Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta? TCMB 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Nisan Kararı Öncesi Beklentiler Netleşti

Piyasa oyuncularının gözü bu kez Nisan kararında. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Nisan ayı sonu için politika faizi beklentisi yüzde 42,5 düzeyinde şekillenirken; 3 ay sonrası için bu beklenti yüzde 39,24'e yükseldi. 12 aylık görünümde ise faiz oranının yüzde 29,37 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu veriler, Merkez Bankası'nın kademeli gevşeme sürecini dikkatli bir şekilde yürüttüğüne işaret ediyor.