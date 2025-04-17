Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta? TCMB 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların merakla beklediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı takvimine göre belli oldu. Ekonomik yönelimi şekillendirecek olan kritik kararın hangi gün ve saat kaçta açıklanacağı yatırımcılar ve finans çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:20