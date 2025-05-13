Suriye’de ABD’nin yaptırımları kaldırma kararı kutlandı

Suriye’de ABD’nin yaptırımları kaldırması kutlamaya neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından Suriyeliler, başta başkent Şam olmak üzere birçok kentte sokaklara çıkarak kutlama yaptı. Başkentteki Emevi Meydanı’nda bir araya gelen Suriyeliler, konvoylar yaparak ve Suriye bayrağı sallayarak kutlama yaptı. Bazı Suriyeli firmalar, ise yeni kampanyalar ve indirimler duyurarak yaptırımların kaldırılmasını kutladı. ABD’nin yaptırım kararı sonrası Suriye lirası ABD doları karşısında değer kazandı.

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