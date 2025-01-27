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Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? 15 tatil bitti mi, hangi tarihte bitecek? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

Yarıyıl tatilinin son günleri yaklaşırken, öğrenciler ve veliler okula dönüş hazırlıklarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre ikinci dönemin başlangıç tarihi ve okulların kapanış günü netlik kazandı. Tatilin ardından ders zili yeniden çalacak, öğrenciler yoğun bir eğitim dönemine adım atacak. İşte okulların açılacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarihler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 07:02
Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? 15 tatil bitti mi, hangi tarihte bitecek? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler ve veliler yarıyıl tatilinin sonuna yaklaşırken okula dönüş hazırlıklarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvimde, ikinci dönemin başlangıç tarihi ve yaz tatiline kadar olan diğer önemli tarihler netleşti.

Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? 15 tatil bitti mi, hangi tarihte bitecek? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

Okullar Ne Zaman Açılacak?

MEB takvimine göre, 2024-2025 yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacak. Bu tarihle birlikte eğitim maratonu, yaz tatiline kadar sürecek yoğun bir programa adım atmış olacak.

Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? 15 tatil bitti mi, hangi tarihte bitecek? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

İkinci Ara Tatil Tarihi

İkinci dönemde yer alan ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu bir haftalık tatil, öğrencilerin dinlenmesi ve eksiklerini tamamlaması için fırsat sunacak.

Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? 15 tatil bitti mi, hangi tarihte bitecek? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

MEB'in yayımladığı takvimde, dönem boyunca yer alan tatil tarihleri şu şekilde sıralandı:

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025
İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025
Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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