Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? 15 tatil bitti mi, hangi tarihte bitecek? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

Yarıyıl tatilinin son günleri yaklaşırken, öğrenciler ve veliler okula dönüş hazırlıklarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre ikinci dönemin başlangıç tarihi ve okulların kapanış günü netlik kazandı. Tatilin ardından ders zili yeniden çalacak, öğrenciler yoğun bir eğitim dönemine adım atacak. İşte okulların açılacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarihler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi