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28 Mart BİM aktüel ürünler listesi: Cep telefonu, Google TV, airfryer çok ucuza geldi

BİM, 28 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Müşterilere kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunan aktüel market, bu haftaki kampanyasında mutfak ve ev elektroniği alanında cazip fırsatlar sağlıyor. Kampanyalı aktüel ürünler arasında yer alan cep telefonu modelleri, Google TV, airfryer indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte 28 Mart BİM aktüel ürünler listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.03.2025 18:14 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 18:14
28 Mart BİM aktüel ürünler listesi: Cep telefonu, Google TV, airfryer çok ucuza geldi

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicilerine uygun fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler sunuyor. Kampanyalı aktüel katalogda mutfak, ev elektroniği, ev-yaşm ve kişisel teknoloji ürünlerinde cazip indirimler bulunuyor. Yeni aktüel ürünler arasında dikkat çeken başlıca ürünler arasında cep telefonları, Google TV ve airfryer yer alıyor. Türk kahvesi tutkunları için kahve makineleri ve filtre kahve makineleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Mutfağını yenilemek isteyenler ve çeyiz hazırlığı yapanlar için siyah cam ankastre setler, mikrodalga fırınlar, mikserler ve vakum makineleri gibi ev aletleri, bu hafta raflarda yerini alacak. İşte 28 Mart BİM aktüel ürünler listesi ve detaylar…

28 Mart BİM aktüel ürünler listesi: Cep telefonu, Google TV, airfryer çok ucuza geldi

28 Mart BİM Aktüel Ürünler Listesi


Casper Via X30 Plus 256 GB Cep Telefonu: 6.990 TL

Senna 32 İnç HD Ready Uydu Alıcı TV: 4.390 TL

Şarj Kablosu Type-C Lighting Micro USB: 175 TL

Telefon Tutucu TF-X06: 149 TL

Bluetooth Hoparlör TF-YO9: 399 TL

28 Mart BİM aktüel ürünler listesi: Cep telefonu, Google TV, airfryer çok ucuza geldi

Kumtel Mini Buzdolabı: 4.975 TL

KeySmart 2'li Türk Kahve Makinesi: 4.490 TL

Philips Air Fryer: 4.290 TL

Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky: 1.750 TL

Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici: 1.190 TL

28 Mart BİM aktüel ürünler listesi: Cep telefonu, Google TV, airfryer çok ucuza geldi

Solor Dekoratif Aydınlatma: 399 TL

Solor Bahçe Aydınlatma Sistemi: 1.290 TL

Gardenware Dekoratif Kuş:119 TL

Gardenware Örme Dekoratif Sepet: 149 TL

Gardenware Dekoratif Ayaklı Gaz Lambası: 799 TL

28 Mart BİM aktüel ürünler listesi: Cep telefonu, Google TV, airfryer çok ucuza geldi

SGS Ahşap Saplı Çelik Keser: 149 TL

SGS Basınçlı Yıkama Makinesi: 3.950 TL

Makaralı Hortum Seti: 459 TL

Sağanak Sulama Hortumu: 149 TL

Hortum Bağlantısı Aparatı: 35 TL

Bitki Toprağı Green Life 10 L: 32 TL

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