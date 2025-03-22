28 Mart BİM aktüel ürünler listesi: Cep telefonu, Google TV, airfryer çok ucuza geldi
BİM, 28 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Müşterilere kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunan aktüel market, bu haftaki kampanyasında mutfak ve ev elektroniği alanında cazip fırsatlar sağlıyor. Kampanyalı aktüel ürünler arasında yer alan cep telefonu modelleri, Google TV, airfryer indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte 28 Mart BİM aktüel ürünler listesi…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.03.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 18:14