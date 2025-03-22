28 Mart BİM aktüel ürünler listesi: Cep telefonu, Google TV, airfryer çok ucuza geldi

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicilerine uygun fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler sunuyor. Kampanyalı aktüel katalogda mutfak, ev elektroniği, ev-yaşm ve kişisel teknoloji ürünlerinde cazip indirimler bulunuyor. Yeni aktüel ürünler arasında dikkat çeken başlıca ürünler arasında cep telefonları, Google TV ve airfryer yer alıyor. Türk kahvesi tutkunları için kahve makineleri ve filtre kahve makineleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Mutfağını yenilemek isteyenler ve çeyiz hazırlığı yapanlar için siyah cam ankastre setler, mikrodalga fırınlar, mikserler ve vakum makineleri gibi ev aletleri, bu hafta raflarda yerini alacak. İşte 28 Mart BİM aktüel ürünler listesi ve detaylar…