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2 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları ve aylık taksit tutarları

2 milyon TL tutarında konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını ve ödeme planlarını yakından takip ediyor. Faiz oranları bankalara göre değişiklik gösteriyor. Konut kredisi almayı düşünen vatandaşlar en uygun krediyi veren bankaları araştırıyor. Peki en uygun konut kredisi faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka kredi detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.03.2025 17:11
2 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları ve aylık taksit tutarları

Bankalar, 120 ay (10 yıl) vadeli konut kredilerinde farklı faiz oranları sunuyor. Uzun vadeli ödeme planları, aylık taksitleri düşürerek kredi geri ödemesini kolaylaştırıyor. Mart 2025 itibarıyla 2 milyon TL konut kredisi için ortalama faiz oranları %2,59 ile %5,89 arasında değişiyor. Bu oranlara göre aylık taksit tutarları farklılık gösteriyor. İşte banka banka konut kredisi faiz oranları ve taksit tutarları…

2 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları ve aylık taksit tutarları

Akbank

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Ödeme: 6.984.616 TL

2 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları ve aylık taksit tutarları

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %2,91

Aylık Taksit: 60.123,70 TL

Toplam Ödeme: 7.251.294 TL

2 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları ve aylık taksit tutarları

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %2,64

Aylık Taksit: 55.221,65 TL

Toplam Ödeme: 6.646.498 TL

2 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları ve aylık taksit tutarları

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 56.121,40 TL

Toplam Ödeme: 6.763.142 TL

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