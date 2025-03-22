2 milyon TL konut kredisinin güncel faiz oranları ve aylık taksit tutarları

2 milyon TL tutarında konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını ve ödeme planlarını yakından takip ediyor. Faiz oranları bankalara göre değişiklik gösteriyor. Konut kredisi almayı düşünen vatandaşlar en uygun krediyi veren bankaları araştırıyor. Peki en uygun konut kredisi faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka kredi detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi