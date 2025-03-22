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Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 Mart mazot gübre desteği ödeme takvimi

Çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği, üretim maliyetlerinin azaltılmasına destek oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her ay düzenli olarak sağladığı bu ödemeler, mazot maliyetinin yarısını ve gübre maliyetinin dörtte birini karşılıyor. Mazot gübre desteği alan vatandaşlar, 2025 Mart ayı ödemelerini merak ediyor. Çiftçiler "Mazot ve gübre desteği yattı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.03.2025 19:39 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:42
Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 Mart mazot gübre desteği ödeme takvimi

Ülke genelindeki üreticilerin gözü Mart 2025 mazot ve gübre desteği ödemelerinde! Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin yükünü hafifletmek amacıyla her ay düzenli olarak mazot ve gübre desteği sunuyor. Çiftçiler, 2025 Mart ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Peki mazot ve gübre desteği miktarı ne kadar oldu? Hangi ürün ne kadar destek alacak? İşte destek ödemesi sorgulama ekranı…

Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 Mart mazot gübre desteği ödeme takvimi

Mazot ve Gübre Desteği Yattı mı?


Mazot ve gübre desteği geçen ay 21 Şubat'ta hesaplara yatırılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 20 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2 milyar 789 milyon 974 bin liralık destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun."

Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 Mart mazot gübre desteği ödeme takvimi

Hububat Desteği kapsamında 2 milyar 789 milyon 974 bin lira ödeneceği vurgulandı. Söz konusu ödemelerin Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elâzığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünlerini kapsadığı belirtildi.

Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 Mart mazot gübre desteği ödeme takvimi

Destek Ödemesi Nasıl Sorgulanır?


Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden kolayca kontrol edebiliyor. Sorgulama için T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ekranına giriş yapmaları gerekiyor.

Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 Mart mazot gübre desteği ödeme takvimi

Temel Destek Ödemesi Ne Kadar?


Anadolu ajansının verilerine göre, 2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu. Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarı, destek katsayı değeriyle destek katsayısının çarpımı sonucu elde ediliyor.

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