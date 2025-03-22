Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 Mart mazot gübre desteği ödeme takvimi

Ülke genelindeki üreticilerin gözü Mart 2025 mazot ve gübre desteği ödemelerinde! Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin yükünü hafifletmek amacıyla her ay düzenli olarak mazot ve gübre desteği sunuyor. Çiftçiler, 2025 Mart ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Peki mazot ve gübre desteği miktarı ne kadar oldu? Hangi ürün ne kadar destek alacak? İşte destek ödemesi sorgulama ekranı…