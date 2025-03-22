Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 Mart mazot gübre desteği ödeme takvimi
Çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği, üretim maliyetlerinin azaltılmasına destek oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her ay düzenli olarak sağladığı bu ödemeler, mazot maliyetinin yarısını ve gübre maliyetinin dörtte birini karşılıyor. Mazot gübre desteği alan vatandaşlar, 2025 Mart ayı ödemelerini merak ediyor. Çiftçiler "Mazot ve gübre desteği yattı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.03.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:42