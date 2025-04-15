22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? Kamu kurumları, bankalar, eczaneler, kargolar açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, bayram öncesindeki 22 Nisan Salı gününün tatil olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar bu tarihte, kamu kurumlarının açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki 22 Nisan salı günü yarım gün mü, bankalar, eczaneler, kargolar açık mı? İşte merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:40