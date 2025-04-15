Viral Galeri Viral Liste 22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? Kamu kurumları, bankalar, eczaneler, kargolar açık mı?

22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? Kamu kurumları, bankalar, eczaneler, kargolar açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, bayram öncesindeki 22 Nisan Salı gününün tatil olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar bu tarihte, kamu kurumlarının açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki 22 Nisan salı günü yarım gün mü, bankalar, eczaneler, kargolar açık mı? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:40
22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? Kamu kurumları, bankalar, eczaneler, kargolar açık mı?

Türkiye'de milli ve dini bayramlar kapsamında belirli günler resmi tatil olarak ilan edilirken, bu günlerde kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar, noterler ve diğer pek çok hizmet veren kuruluşlar kapalı oluyor. Dini bayramların önceki günü olan arefe günleri yarım gün tatil sayılırken, 22 Nisan Salı gününün de yarım gün tatil olup olmadığı merak ediliyor. Milli bayramlar arasında yer alan 23 Nisan da resmi tatil olarak uygulanıyor. Peki 22 Nisan Salı günü yarım gün mü, okullar tatil mi?

22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? Kamu kurumları, bankalar, eczaneler, kargolar açık mı?

22 Nisan Yarım Gün mü?


Dini bayramlar öncesindeki arefe günlerinde uygulanan yarım gün mesai durumu, yalnızca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için geçerli oluyor. Milli bayramlar öncesinde böyle bir uygulama yer almıyor. Resmi tatil kapsamında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba günü kutlanacak. 22 Nisan 2025 Salı günü için ise resmi bir tatil veya yarım gün uygulaması bulunmuyor.

22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? Kamu kurumları, bankalar, eczaneler, kargolar açık mı?

23 Nisan'da Kamu Kurumları Kapalı Olacak


23 Nisan 2025 Çarşamba günü resmi tatil kapsamında olduğu için tüm okullar ve üniversiteler, devlet daireleri ve kamu kurumları kapalı olacak. Bankalar, noterler, eczaneler ve sağlık ocakları hizmet vermeyecek. Nöbetçi eczaneler ve aciller açık olacak.

22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? Kamu kurumları, bankalar, eczaneler, kargolar açık mı?

2025 Resmi Tatiller


🔸23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

🔸1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

🔸19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

🔸15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

🔸30 Ağustos Zafer Bayramı

🔸29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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