22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? Kamu kurumları, bankalar, eczaneler, kargolar açık mı?

Türkiye'de milli ve dini bayramlar kapsamında belirli günler resmi tatil olarak ilan edilirken, bu günlerde kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar, noterler ve diğer pek çok hizmet veren kuruluşlar kapalı oluyor. Dini bayramların önceki günü olan arefe günleri yarım gün tatil sayılırken, 22 Nisan Salı gününün de yarım gün tatil olup olmadığı merak ediliyor. Milli bayramlar arasında yer alan 23 Nisan da resmi tatil olarak uygulanıyor. Peki 22 Nisan Salı günü yarım gün mü, okullar tatil mi?