Engelli ve eski hükümlü iş ilanı 2025 | TCDD 103 personel alımı mülakatları ne zaman, şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), engelli ve eski hükümlü işçi alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Toplamda 103 personel alacak olan TCDD, başvuruları İŞKUR üzerinden kabul edecek. Peki başvuru şartları neler? Adaylar hangi belgeleri teslim edecek ve sözlü sınav ne zaman yapılacak? İşte TCDD işçi alımı başvuru süreci ve detaylar...