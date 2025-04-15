Engelli ve eski hükümlü iş ilanı 2025 | TCDD 103 personel alımı mülakatları ne zaman, şartları neler?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 57 engelli işçi ve 46 eski hükümlü işçi alımı için başvuruları kabul etmeye başlıyor. Toplamda 103 personel alacak olan TCDD, başvuruları KPSS ve EKPSS puanlarına göre değerlendirecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınav aşamasına katılmaya hak kazanacak. Peki TCDD işçi alımı için başvuru tarihleri ne zaman?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:05