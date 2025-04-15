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Engelli ve eski hükümlü iş ilanı 2025 | TCDD 103 personel alımı mülakatları ne zaman, şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 57 engelli işçi ve 46 eski hükümlü işçi alımı için başvuruları kabul etmeye başlıyor. Toplamda 103 personel alacak olan TCDD, başvuruları KPSS ve EKPSS puanlarına göre değerlendirecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınav aşamasına katılmaya hak kazanacak. Peki TCDD işçi alımı için başvuru tarihleri ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:05
Engelli ve eski hükümlü iş ilanı 2025 | TCDD 103 personel alımı mülakatları ne zaman, şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), engelli ve eski hükümlü işçi alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Toplamda 103 personel alacak olan TCDD, başvuruları İŞKUR üzerinden kabul edecek. Peki başvuru şartları neler? Adaylar hangi belgeleri teslim edecek ve sözlü sınav ne zaman yapılacak? İşte TCDD işçi alımı başvuru süreci ve detaylar...

Engelli ve eski hükümlü iş ilanı 2025 | TCDD 103 personel alımı mülakatları ne zaman, şartları neler?

Başvurular İŞKUR Üzerinden Alınıyor

TCDD'nin engelli ve eski hükümlü işçi alımı başvuruları, 15 - 21 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra, nihai listede yer alan isimler Devlet Demiryolları'nın resmi internet sitesinden gerekli belgeleri temin edip, başvurularını şahsen veya posta yoluyla teslim edecek. Adayların başvuru sonrası bekledikleri en önemli aşama ise sözlü sınav olacak.

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Engelli ve eski hükümlü iş ilanı 2025 | TCDD 103 personel alımı mülakatları ne zaman, şartları neler?

Sözlü Sınav Nerede Yapılacak?

Sözlü sınav Ankara'da TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne bağlı Hacıbayram Mahallesi Hipodrom Caddesi'nde yapılacak. Adaylar, sınav tarihleri ve diğer ayrıntılarla ilgili duyuruları, evrak tesliminden sonra resmi internet sitesinden takip edebilecek.

Engelli ve eski hükümlü iş ilanı 2025 | TCDD 103 personel alımı mülakatları ne zaman, şartları neler?

Engelli Adaylar İçin Gereken Belgeler

57 engelli işçi alımı için başvurular, EKPSS puanı ile değerlendirilecek. Nihai listede yer alan adaylar, sözlü sınav için şu belgeleri teslim etmelidir:

📍Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi)

📍Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

📍Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

📍Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muafiyet)

📍Fotoğraflı İş Talep Bilgi Formu

📍Başvuru Formu

📍En az %40 engelli raporu

📍EKPSS Sonuç Belgesi

Engelli ve eski hükümlü iş ilanı 2025 | TCDD 103 personel alımı mülakatları ne zaman, şartları neler?

Eski Hükümlü Adaylar İçin Gerekli Belgeler

Eski hükümlü işçi alımı için ise KPSS puanı değerlendirilecek. Nihai listeye giren adaylar, şu belgeleri teslim etmelidir:

📍Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi)

📍Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

📍Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

📍Askerlik Durum Belgesi

📍2024 KPSS Sonuç Belgesi (20 Eylül 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak)

📍Fotoğraflı İş Talep Bilgi Formu

📍Başvuru Formu

📍Eski Hükümlü Belgesi ve Mahkeme Kararı

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