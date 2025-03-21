Viral Galeri Viral Liste Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 400 bin TL taşıt kredisi taksit tabloları!

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 400 bin TL taşıt kredisi taksit tabloları!

Araç sahibi olma hayali kuran ancak yeterli nakit birikimi bulunmayan vatandaşlar taşıt kredilerini araştırıyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, 400 bin TL'ye kadar taşıt kredisi seçenekleriyle hem sıfır hem de ikinci el araç alımlarında müşterilerine fırsat sunuyor. Geniş ödeme planları ve güncel faiz oranlarıyla sunulan bu krediler, araç alım sürecini kolaylaştırıyor. Peki 400 Bin TL taşıt kredisinin faiz oranları ne kadar? İşte taksit tutarları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.03.2025 18:28 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 18:28
Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 400 bin TL taşıt kredisi taksit tabloları!

Otomobil sahibi olmak isteyenler, bankaların sağladığı taşıt kredi desteğine yöneliyor. Her bankanın sunduğu kredi paketi, faiz oranı ve vade süresi farklılık gösterebiliyor. Vatandaşlar bütçelerine uygun taşıt kredisi veren bankaları araştırıyor, karşılaştırıyor. Ziraat, VakıfBank, Halkbank sıfır ya da ikinci el araçlar alımları için 400 Bin TL'ye kadar taşıt kredisi imkanı sunuyor. İşte kamu bankalarının güncel faiz oranları ve ödeme tabloları…

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 400 bin TL taşıt kredisi taksit tabloları!

400 Bin TL Taşıt Kredisi Taksit Tabloları!


Ziraat Bankası

Ziraat Bankası 0 km ya da ikinci el araç alımları için vatandaşlarına % 4,79 faizli ve 48 ay vadeli taşıt kredisi imkanı sunuyor. Aylık taksit tutarı 26.293,12 TL'ye tekabül ediyor. Başvurular, Ziraat mobil, internet şubesi, çağrı merkezi ya da şubeler aracılığıyla alınıyor. Taşıt kredisi başvurusunda istenen gerekli belgeler şu şekilde yer alıyor:

📌 Başvuru Formu,

📌 Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

📌 Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,

📌 Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,

📌 Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,

📌 Şubece istenebilecek diğer belgeler

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 400 bin TL taşıt kredisi taksit tabloları!

VakıfBank

Vakıfbank, sıfır ve ikinci el araç alımları için 48 aya varan vade seçenekleriyle ve cazip faiz oranlarıyla taşıt kredisi imkanı sunuyor. Taşıt kredilerinde ödeme esnekliği sağlanıyor. Aylık taksit tutarları vatandaşın bütçesine göre belirlenebiliyor. %3,99 avantajlı faiz oranı ile esnek ödeme seçenekleri şu şekilde yer alıyor:

📍 Aylık eşit taksitli,

📍 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

📍 3 ayda bir taksitli,

📍 Son taksit balon ödemeli,

📍 Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 400 bin TL taşıt kredisi taksit tabloları!

Kredi Örnek Maliyet Tablosu

Kredi Tutarı: 100.000 TL

Vade (Ay): 48

Aylık Faiz Oranı: %3,99

Tahsis Ücreti: 500,00 TL

Taksit Tutarı: 5.689,20 TL

Efektif Yıllık Faiz Oranı: %84,2768


VakıfBank kredi kampanya koşulları ise şu şekilde belirtiliyor:

🔸 0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar,

🔸 400.001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar,

🔸 800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30'una kadar,

🔸 1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %20'sine kadar taşıt kredisi kullandırımı yapılabilecektir.

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 400 bin TL taşıt kredisi taksit tabloları!

HalkBank

Halkbank, sıfır ve ikinci el araçlar için 36 ay vadeli ve % 5 faiz oranı ile 400.000 TL taşıt kredisi imkanı sunuyor. 29.005,33 TL aylık taksit tutarı ile esnek ödeme imkanı sunuyor. Aylık eşit taksitli, artan taksitli ve azalan taksitli ödeme seçenekleri yer alıyor. Yıllık maliyet oranı, kredi tutarı ve vade seçeneğine göre değişiklik gösteriyor. Halkbank, taşıt kredisi başvurusunu şubeleri üzerinden alıyor.

SON DAKİKA