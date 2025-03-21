Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 400 bin TL taşıt kredisi taksit tabloları!

Araç sahibi olma hayali kuran ancak yeterli nakit birikimi bulunmayan vatandaşlar taşıt kredilerini araştırıyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, 400 bin TL'ye kadar taşıt kredisi seçenekleriyle hem sıfır hem de ikinci el araç alımlarında müşterilerine fırsat sunuyor. Geniş ödeme planları ve güncel faiz oranlarıyla sunulan bu krediler, araç alım sürecini kolaylaştırıyor. Peki 400 Bin TL taşıt kredisinin faiz oranları ne kadar? İşte taksit tutarları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi