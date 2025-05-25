Viral Galeri Viral Liste Galatasaray kutlaması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS Şampiyonluk Kutlaması nereden canlı izlenir?

Galatasaray kutlaması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS Şampiyonluk Kutlaması nereden canlı izlenir?

Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ve beşinci yıldızını kutlamak için büyük organizasyona bugün 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda hazırlanıyor. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği şampiyonluk kutlamasının başlama saati ve canlı yayın detayları merak konusu oldu. Peki Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.05.2025 15:55 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:31
Galatasaray kutlaması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS Şampiyonluk Kutlaması nereden canlı izlenir?

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı 25. şampiyonluk ve beşinci yıldızını büyük bir heyecanla kutluyor. İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Champions Fest" etkinliği, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Sarı-kırmızılı camianın bu tarihi zaferini taçlandıran kutlamalar, milyonlarca futbol sever tarafından yakından takip ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU KUTLUYOR

Galatasaray kutlaması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS Şampiyonluk Kutlaması nereden canlı izlenir?

Kutlamalar Hangi Kanalda ve Saat Kaçta?

Galatasaray taraftarları, şampiyonluk coşkusunu evlerinden izlemek isteyenler için önemli bilgiler belli oldu. Kutlamalar, 25 Mayıs Pazar günü saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HABER kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbol severler, büyük organizasyonu bu kanaldan takip edebilecek.

Galatasaray kutlaması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS Şampiyonluk Kutlaması nereden canlı izlenir?

25 Mayıs Kutlama Programı Detayları

Saat 16.00: Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak ve taraftarlar alana akın edecek.

Galatasaray kutlaması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS Şampiyonluk Kutlaması nereden canlı izlenir?

Saat 17.30: Sarı-kırmızılı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.

Galatasaray kutlaması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS Şampiyonluk Kutlaması nereden canlı izlenir?

Saat 18.00: Takım, Sarayburnu'nda tekneye geçerek Galatasaray Adası'ndan dönüp Yenikapı'ya doğru ilerleyecek.

SON DAKİKA