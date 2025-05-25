Galatasaray kutlaması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS Şampiyonluk Kutlaması nereden canlı izlenir?

Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ve beşinci yıldızını kutlamak için büyük organizasyona bugün 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda hazırlanıyor. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği şampiyonluk kutlamasının başlama saati ve canlı yayın detayları merak konusu oldu. Peki Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi