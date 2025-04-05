5 Nisan Avukatlar Günü için en anlamlı kutlama mesajları ve sözleri

🔹Hukukun kutsallığını, adaletin vicdanını yansıtan avukatlarımıza saygıyla... Bu anlamlı günde hepinizi yürekten selamlıyoruz.

🔹Adaletin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız! Savunmanın kutsallığına inanan, hukukun ışığını toplumun her köşesine taşıyan avukatlarımıza teşekkürler.

🔹Gecesini gündüzüne katıp adaleti yaşatmaya çalışan her bir avukat, bizim için birer kahramandır! Her şartta adaletin tarafında olan, hukukun gücüyle yol alan tüm avukatların günü kutlu olsun.