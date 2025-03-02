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Skype kapanıyor mu, neden? Skype ne zaman kapanacak? Microsoft açıklaması... 

Microsoft'un yıllardır hizmet veren görüntülü konuşma platformu Skype ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kullanıcıların internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler yapmasını sağlayan Skype, özellikle pandemi döneminde yoğun ilgi görmüştü. Ancak son dönemde platformun geleceğiyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Peki Skype tamamen kapanacak mı, ne zaman sona erecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 14:45
Skype kapanıyor mu, neden? Skype ne zaman kapanacak? Microsoft açıklaması...

ABD'li teknoloji devi Microsoft, uzun yıllardır sesli ve görüntülü iletişimde önemli bir yer tutan Skype'ı mayıs ayı itibarıyla kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Şirket, bundan böyle tüm odağını Microsoft Teams'e yöneltecek.

Skype kapanıyor mu, neden? Skype ne zaman kapanacak? Microsoft açıklaması...

Microsoft'tan Resmi Açıklama

Microsoft İşbirliğine Dayalı Uygulamalar ve Platformlar Başkanı Jeff Teper, konuyla ilgili yayımladığı blog yazısında, kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için Microsoft Teams'e ağırlık vereceklerini belirtti. Teper, Skype'ın kapanmasının ardından kullanıcıların bire bir görüşme, grup araması, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi temel özelliklere Teams üzerinden erişebileceğini ifade etti.

Skype kapanıyor mu, neden? Skype ne zaman kapanacak? Microsoft açıklaması...

Bunun yanı sıra Teams'in toplantılar düzenleme, takvim yönetme ve topluluk oluşturma gibi gelişmiş işlevleri de ücretsiz olarak sunduğunu vurgulayan Teper, son iki yılda Teams toplantılarında geçirilen sürenin dört katına çıktığını ve platformun kullanıcılar için vazgeçilmez hale geldiğini belirtti.

Skype kapanıyor mu, neden? Skype ne zaman kapanacak? Microsoft açıklaması...

Skype Kullanıcıları İçin Geçiş Süreci

Skype kullanıcıları, önümüzdeki günlerde mevcut hesap bilgileriyle Teams'de oturum açabilecek. Microsoft, Teams'e geçiş yapmak istemeyenler için sohbet geçmişi, kişiler ve arama kayıtlarını dışa aktarma imkânı sunacağını açıkladı.

Bu karar, Skype'ı aktif olarak kullanan milyonlarca kişi için büyük bir değişim anlamına geliyor. Ancak Microsoft'un, gelişmiş işbirliği ve entegrasyon özellikleri sunan Teams ile bu boşluğu doldurmayı hedeflediği görülüyor.

Skype kapanıyor mu, neden? Skype ne zaman kapanacak? Microsoft açıklaması...

Skype'ın Yükselişi ve Düşüşü

2003 yılında Janus Friis ve Niklas Zennström tarafından kurulan Skype, internet üzerinden ücretsiz görüşme imkânı sunarak kısa sürede küresel çapta büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

2005 yılında eBay tarafından 2,6 milyar dolara satın alınan platform, 2011'de Microsoft'un 8,5 milyar dolarlık dev bir yatırımla bünyesine katmasıyla birlikte büyümesini sürdürdü. Ancak son yıllarda WhatsApp, Zoom ve Microsoft Teams gibi platformların yükselişiyle Skype'ın popülaritesi giderek azaldı.

Skype'ın mayıs ayı itibarıyla tarihe karışmasıyla birlikte, Microsoft'un Teams'e yönelttiği yatırımların ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek.

Fotoğraflar: A Haber Foto Arşiv

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