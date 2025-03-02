Skype kapanıyor mu, neden? Skype ne zaman kapanacak? Microsoft açıklaması...
Microsoft'un yıllardır hizmet veren görüntülü konuşma platformu Skype ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kullanıcıların internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler yapmasını sağlayan Skype, özellikle pandemi döneminde yoğun ilgi görmüştü. Ancak son dönemde platformun geleceğiyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Peki Skype tamamen kapanacak mı, ne zaman sona erecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 14:45