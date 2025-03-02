Skype kapanıyor mu, neden? Skype ne zaman kapanacak? Microsoft açıklaması... 

Skype Kullanıcıları İçin Geçiş Süreci

Skype kullanıcıları, önümüzdeki günlerde mevcut hesap bilgileriyle Teams'de oturum açabilecek. Microsoft, Teams'e geçiş yapmak istemeyenler için sohbet geçmişi, kişiler ve arama kayıtlarını dışa aktarma imkânı sunacağını açıkladı.

Bu karar, Skype'ı aktif olarak kullanan milyonlarca kişi için büyük bir değişim anlamına geliyor. Ancak Microsoft'un, gelişmiş işbirliği ve entegrasyon özellikleri sunan Teams ile bu boşluğu doldurmayı hedeflediği görülüyor.