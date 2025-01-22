Koyu renkli giysiler canlılığını nasıl korur? Çamaşırların solmaması için tüyolar

Beyazların parlaklığı kadar koyu renkli giysilerinizin ilk günkü gibi canlı görünmesi de oldukça önemli! Özellikle favori eşofman takımlarınız, koyu renk kotlarınız ya da en sevdiğiniz tişörtleriniz için doğru yıkama tekniklerini bilmek, kıyafetlerinizin uzun ömürlü olmasını sağlar. Peki koyu renkli kıyafetlerinizi yıkarken nelere dikkat etmelisiniz? İşte renklerin solmasını önlemek ve her yıkamada yepyeni gibi görünmelerini sağlamak için 7 ipucu…