Viral Galeri Viral Liste 1998-2008 arasına erken emeklilik formülü! 10 maddelik gümüş detay çıktı: Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

1998-2008 arasına erken emeklilik formülü! 10 maddelik gümüş detay çıktı: Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

Çalışma hayatında belirli süreler sigortalı olarak geçmese de bazı özel durumlarda geriye dönük prim ödemesi yaparak emeklilik süresini kısaltmak mümkün. Yasalar genel olarak çalışılmayan dönemler için borçlanma hakkı tanımasa da belirli istisnalar sayesinde toplu ödeme yaparak erken emeklilik kapısı aralanıyor. Peki kimler bu haktan yararlanabilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 08:38 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:10
1998-2008 arasına erken emeklilik formülü! 10 maddelik gümüş detay çıktı: Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

Her çalışan yıllar süren çalışma hayatının ardından rahat bir emeklilik hayali kuruyor. Ancak bu hayale ulaşmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Prim ödeme gün sayısını tamamlamak ve sigortalılık süresini doldurmak, emekliliğin temel koşulları arasında yer alıyor. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi devreye girerken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için belirli prim gün sayısını ve yaş şartını sağlamak gerekiyor. Peki geriye dönük prim ödeme mümkün mü? İşte erken emekliliğe giden yollar...

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 7 FORMÜL
1998-2008 arasına erken emeklilik formülü! 10 maddelik gümüş detay çıktı: Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

Çalışma Durumuna Göre Prim Ödeme Seçenekleri

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, prim ödemek için öncelikli yol, bir iş yerinde çalışarak işveren tarafından SGK'ya yatırılan 4A (SSK) primleridir. Kendi işini yapanlar ve şirket ortakları ise 4B (Bağ-Kur) kapsamında kendi primlerini ödeyerek emeklilik için gerekli gün sayısını tamamlıyor. Çalışma imkanı olmayanlar içinse isteğe bağlı sigorta seçeneği devreye giriyor. Memurlar ise 4C kapsamında, kamu tarafından yatırılan primler ile emekliliğe hak kazanıyor.

1998-2008 arasına erken emeklilik formülü! 10 maddelik gümüş detay çıktı: Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

Ancak bazı durumlarda çalışmadan da prim kazanmak mümkün. Yasalar, belirli şartları sağlayanlara 'borçlanma' hakkı tanıyor. Bu yöntemle belirli süreleri toplu ödeme yaparak sigortalılık süresine eklemek mümkün.

1998-2008 arasına erken emeklilik formülü! 10 maddelik gümüş detay çıktı: Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

Borçlanma Hakkı Kimlere Tanınıyor?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. maddesi, sigortalıların hangi süreleri borçlanabileceğini açıkça belirtiyor. İşte borçlanma hakkı tanınan durumlar:

Kadınlar için doğum borçlanması: Sigorta başlangıcından sonra doğan üç çocuğa kadar, toplamda 2.160 güne kadar prim satın alınabiliyor.

Askerlik borçlanması: Erkekler, er veya erbaş olarak silah altında ya da yedek subay okulunda geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor.

1998-2008 arasına erken emeklilik formülü! 10 maddelik gümüş detay çıktı: Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

Ücretsiz izin süreleri: Emekli Sandığı'na tabi çalışan memurlar, ücretsiz izin sürelerini borçlanabiliyor.

Doktora ve uzmanlık süreleri: Sigortalı olmadan geçirilen doktora ve tıpta uzmanlık süreleri borçlanılarak emeklilik hesabına eklenebiliyor.

Avukatlık stajı: Sigortalı olmadan yapılan avukatlık staj süreleri borçlanılabiliyor.

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