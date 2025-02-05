1998-2008 arasına erken emeklilik formülü! 10 maddelik gümüş detay çıktı: Kadın-erkek yaş, gün tablosu...

Her çalışan yıllar süren çalışma hayatının ardından rahat bir emeklilik hayali kuruyor. Ancak bu hayale ulaşmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Prim ödeme gün sayısını tamamlamak ve sigortalılık süresini doldurmak, emekliliğin temel koşulları arasında yer alıyor. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi devreye girerken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için belirli prim gün sayısını ve yaş şartını sağlamak gerekiyor. Peki geriye dönük prim ödeme mümkün mü? İşte erken emekliliğe giden yollar...