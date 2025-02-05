1998-2008 arasına erken emeklilik formülü! 10 maddelik gümüş detay çıktı: Kadın-erkek yaş, gün tablosu...
Çalışma hayatında belirli süreler sigortalı olarak geçmese de bazı özel durumlarda geriye dönük prim ödemesi yaparak emeklilik süresini kısaltmak mümkün. Yasalar genel olarak çalışılmayan dönemler için borçlanma hakkı tanımasa da belirli istisnalar sayesinde toplu ödeme yaparak erken emeklilik kapısı aralanıyor. Peki kimler bu haktan yararlanabilir?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 08:38
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:10