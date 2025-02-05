Vatandaşa devletten aylık 20.646 TL maaş! 30 gün şartını sağlayan 6 ay ödeme alıyor
2025 yılı itibarıyla asgari ücrete yapılan zam sonrası işsizlik maaşı da güncellendi. Devlet, işsiz kalan sigortalı çalışanlara belirli şartları yerine getirmeleri halinde maddi destek sağlıyor. İşsizlik ödeneği alabilmek için hangi şartları taşımak gerekiyor? Güncellenen işsizlik maaşı tutarları ve başvuru şartları belli oldu. İşte işsizlik maaşı ile detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:25