Vatandaşa devletten aylık 20.646 TL maaş! 30 gün şartını sağlayan 6 ay ödeme alıyor

İşsizlik Ödeneği Şartları Neler?



İşsizlik maaşı alabilmek için öncelikle işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekiyor. İşten ayrılmadan önceki son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması şartı bulunuyor. İşsiz kalan vatandaşların, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor. Başvurular, İŞKUR'un internet sitesi, e-Devlet veya İŞKUR mobil uygulaması üzerinden kolayca yapılabiliyor.