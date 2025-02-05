Viral Galeri Viral Liste Vatandaşa devletten aylık 20.646 TL maaş! 30 gün şartını sağlayan 6 ay ödeme alıyor

Vatandaşa devletten aylık 20.646 TL maaş! 30 gün şartını sağlayan 6 ay ödeme alıyor

2025 yılı itibarıyla asgari ücrete yapılan zam sonrası işsizlik maaşı da güncellendi. Devlet, işsiz kalan sigortalı çalışanlara belirli şartları yerine getirmeleri halinde maddi destek sağlıyor. İşsizlik ödeneği alabilmek için hangi şartları taşımak gerekiyor? Güncellenen işsizlik maaşı tutarları ve başvuru şartları belli oldu. İşte işsizlik maaşı ile detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:25
Vatandaşa devletten aylık 20.646 TL maaş! 30 gün şartını sağlayan 6 ay ödeme alıyor

Devletin sağladığı işsizlik maaşı desteği, belirli şartları sağlayan vatandaşlar için önemli bir güvence sunuyor. İşini kaybeden sigortalı çalışanlar, başvuru koşullarını yerine getirdiklerinde işsizlik ödeneğinden faydalanabiliyor. Peki kimler bu ödenekten yararlanabilir ve başvuru süreci nasıl işliyor?

Vatandaşa devletten aylık 20.646 TL maaş! 30 gün şartını sağlayan 6 ay ödeme alıyor

Asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşında da değişiklik yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı itibarıyla asgari ücret net 22.104 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme ile işsizlik maaşı ödemeleri de artırıldı.

Vatandaşa devletten aylık 20.646 TL maaş! 30 gün şartını sağlayan 6 ay ödeme alıyor

2025 İşsizlik Maaşı Ne Kadar?


İşsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanıyor. Ancak ödenek, brüt asgari ücretin %80'ini aşamıyor. 2025 yılı için hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı şu şekilde:

Asgari ücretle çalışanlar için: 10.323,25 TL

40.000 TL brüt maaşla çalışanlar için: 15.878,56 TL

55.000 TL brüt maaşla çalışanlar için: 20.646,49 TL

Vatandaşa devletten aylık 20.646 TL maaş! 30 gün şartını sağlayan 6 ay ödeme alıyor

İşsizlik Ödeneği Şartları Neler?


İşsizlik maaşı alabilmek için öncelikle işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekiyor. İşten ayrılmadan önceki son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması şartı bulunuyor. İşsiz kalan vatandaşların, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor. Başvurular, İŞKUR'un internet sitesi, e-Devlet veya İŞKUR mobil uygulaması üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Vatandaşa devletten aylık 20.646 TL maaş! 30 gün şartını sağlayan 6 ay ödeme alıyor

İşsizlik Ödeneği Ne Kadar Süreyle Alınır?


İşsizlik maaşı süresi, kişinin çalışma geçmişine göre değişiyor. Son üç yıl içinde 600 gün prim ödemiş olanlar 6 ay, 900 gün prim ödeyenler 8 ay ve 1080 gün prim ödeyenler 10 ay boyunca işsizlik ödeneği alabiliyor.

İşsizlik maaşı alan kişiler, Genel Sağlık Sigortası kapsamında değerlendiriliyor. Devlet hastanelerinde ve diğer kamu sağlık kurumlarında tedavi olabiliyor. Bu kapsamda hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

SON DAKİKA