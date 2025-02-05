Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2025 Hızır orucu ayın kaçında?
Şubat ayının gelmesiyle birlikte Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yeri olan Hızır Orucu'nun tarihleri merak konusu oldu. Zor durumda kalanlara yardım ettiğine inanılan Hızır (a.s.)'ın anısına tutulan bu oruç, her yıl geleneksel olarak şubat ayının ikinci perşembesinin Hızır Günü kabul edilmesiyle belirleniyor. Peki 2025 yılında Hızır Orucu hangi tarihlere denk geliyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:57