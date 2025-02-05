Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2025 Hızır orucu ayın kaçında?

Hızır Orucu Kaç Gün ve Nasıl Tutulur?

Hızır Orucu, gece yarısından itibaren hiçbir şey yenilip içilmemesiyle başlıyor ve akşam güneşin batmasıyla birlikte açılıyor. Üç gün boyunca devam eden bu oruçta, perşembe günü cem ibadeti yapılması geleneksel bir uygulama olarak öne çıkıyor.