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Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2025 Hızır orucu ayın kaçında?

Şubat ayının gelmesiyle birlikte Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yeri olan Hızır Orucu'nun tarihleri merak konusu oldu. Zor durumda kalanlara yardım ettiğine inanılan Hızır (a.s.)'ın anısına tutulan bu oruç, her yıl geleneksel olarak şubat ayının ikinci perşembesinin Hızır Günü kabul edilmesiyle belirleniyor. Peki 2025 yılında Hızır Orucu hangi tarihlere denk geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:57
Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2025 Hızır orucu ayın kaçında?

Hızır Orucu, şubat ayının ikinci haftasında tutuluyor. Manevi olarak sabrı, paylaşımı ve dayanışmayı güçlendiren bu oruç, her yıl belirli tarihlerde uygulanıyor. 2025 yılında Hızır Orucu'nun hangi günlere denk geldiği merak konusu olurken, oruç süresi ve uygulama şekli de araştırılıyor.

Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2025 Hızır orucu ayın kaçında?

Hızır Orucu Ne Zaman Tutulacak?

Hızır Orucu, geleneksel olarak her yıl şubat ayının ikinci haftasında üç gün boyunca tutuluyor. Oruç günleri genellikle salı, çarşamba ve perşembe olarak belirleniyor. 2025 yılında Hızır Orucu, 11-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2025 Hızır orucu ayın kaçında?

Hızır Orucu Kaç Gün ve Nasıl Tutulur?

Hızır Orucu, gece yarısından itibaren hiçbir şey yenilip içilmemesiyle başlıyor ve akşam güneşin batmasıyla birlikte açılıyor. Üç gün boyunca devam eden bu oruçta, perşembe günü cem ibadeti yapılması geleneksel bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Hızır orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2025 Hızır orucu ayın kaçında?

Alevi inancında, oruç süresince gösterilen sabır ve niyet, manevi anlamda büyük bir öneme sahip. Bu süreçte, talipler perşembe günü lokma alarak pir evine gider, dua alır ve cem hizmetine katılır.

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