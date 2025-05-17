Viral Galeri Viral Liste 19 Mayıs mesajları | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri

19 Mayıs mesajları | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, Türk milletinin bağımsızlığa attığı ilk adım olarak hafızalarda yerini alıyor. Vatandaşlar bu anlamlı günde sevdiklerine gönderecekleri en güzel, etkileyici ve anlamlı 19 Mayıs mesajlarını araştırıyor. İşte duygu yüklü 19 Mayıs mesajları ve sözleri...

Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 16:48
19 Mayıs mesajları | Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri

19 Mayıs her yıl olduğu gibi 2025 yılında da büyük bir coşku ve minnetle kutlanmaya hazırlanıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı mesajlar ve kutlama sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş mücadelesinin simgesi olan bu özel gün, Türkiye'nin bağımsızlık yolculuğundaki ilk büyük adımı temsil ediyor. İşte 19 Mayıs'e özel sevdiklerinize gönderebileceğiniz en duygusal ve etkileyici kutlama mesajları...

19 Mayıs mesajları | Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri

19 Mayıs Mesajları ve Sözleri

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, gençlerimizin bayramını coşkuyla kutluyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

19 Mayıs mesajları | Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri

''Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.'' (Mustafa Kemal Atatürk)

"Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum" (Mustafa Kemal Atatürk)"

19 Mayıs mesajları | Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri

"Her 19 Mayıs'ta bir kez daha hatırlıyoruz ki, özgürlüğe atılan ilk adım, geleceğimizin teminatı olan gençliğe armağan edilmiştir."

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." M. K. Atatürk

19 Mayıs mesajları | Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri

"19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık ateşi, bugün gençliğin kalbinde gururla yanmaya devam ediyor. Bayramınız kutlu olsun!"*

"Vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, 19 Mayıs'ın bağımsızlık ruhunu gelecek nesillere taşımayı görev biliyoruz.

SON DAKİKA