16.4 milyon emekli için takvim netleşti! 24-25-26-27-28 Mart'ta hesaplara geçecek! SSK, BAĞKUR hepsi için...
Milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlenirken, gözler ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağına çevrildi. Bayram ikramiyesinin tutarını 4 bin liraya çıkaran teklif önümüzdeki hafta yasalaşacak. Bu düzenleme ile 16.7 milyon emekliye, her iki bayramda toplamda 134.5 milyar TL tutarında ikramiye ödenecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 12:25