16.4 milyon emekli için takvim netleşti! 24-25-26-27-28 Mart’ta hesaplara geçecek! SSK, BAĞKUR hepsi için...

Emekli bayram ikramiyeleri, 2025 yılı itibarıyla alınan yüzde 33'lik zamla birlikte 8 bin TL'ye çıkarıldı. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bu ikramiyeler emeklilerin sabırsızlıkla beklediği bir destek haline geldi. Ramazan Bayramı'nın 30 Mart 2025'te başlayacak olması nedeniyle emekliler bayram öncesinde ikramiyelerini alacak. Peki 4 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'na (4A, 4B, 4C) göre belirlenen ödeme takvimi ve diğer önemli detaylar…