Viral Galeri Viral Liste 16.4 milyon emekli için takvim netleşti! 24-25-26-27-28 Mart'ta hesaplara geçecek! SSK, BAĞKUR hepsi için...

16.4 milyon emekli için takvim netleşti! 24-25-26-27-28 Mart'ta hesaplara geçecek! SSK, BAĞKUR hepsi için...

Milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlenirken, gözler ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağına çevrildi. Bayram ikramiyesinin tutarını 4 bin liraya çıkaran teklif önümüzdeki hafta yasalaşacak. Bu düzenleme ile 16.7 milyon emekliye, her iki bayramda toplamda 134.5 milyar TL tutarında ikramiye ödenecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 12:25
16.4 milyon emekli için takvim netleşti! 24-25-26-27-28 Mart’ta hesaplara geçecek! SSK, BAĞKUR hepsi için...

Emekli bayram ikramiyeleri, 2025 yılı itibarıyla alınan yüzde 33'lik zamla birlikte 8 bin TL'ye çıkarıldı. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bu ikramiyeler emeklilerin sabırsızlıkla beklediği bir destek haline geldi. Ramazan Bayramı'nın 30 Mart 2025'te başlayacak olması nedeniyle emekliler bayram öncesinde ikramiyelerini alacak. Peki 4 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'na (4A, 4B, 4C) göre belirlenen ödeme takvimi ve diğer önemli detaylar…

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
16.4 milyon emekli için takvim netleşti! 24-25-26-27-28 Mart’ta hesaplara geçecek! SSK, BAĞKUR hepsi için...

İkramiye Düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda Yasalaşacak

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili düzenleme Sabah Gazetesi yazarı Önder Yılmaz'ın haberine göre, perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Torba teklif, haftaya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

16.4 milyon emekli için takvim netleşti! 24-25-26-27-28 Mart’ta hesaplara geçecek! SSK, BAĞKUR hepsi için...

SGK Ödemeler İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmalarını tamamladı. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yapılacak ödemeler için tarihler netleşti. Ramazan Bayramı, 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olup, emeklilerin bayram ikramiyeleri 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplarına yatırılacak.

16.4 milyon emekli için takvim netleşti! 24-25-26-27-28 Mart’ta hesaplara geçecek! SSK, BAĞKUR hepsi için...

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihlerine denk gelirken, bu ikramiyeler 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanların ödeme günleri, tahsis numaralarına göre farklılık gösterecek. SGK, ödeme tarihlerini önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracak.

16.4 milyon emekli için takvim netleşti! 24-25-26-27-28 Mart’ta hesaplara geçecek! SSK, BAĞKUR hepsi için...

Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?

Bayram ikramiyesi, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan emeklilerin yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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