Viral Galeri Viral Liste 1 Milyon TL'nin altında otomobiller! İşte 2025 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar... Bu listeye bakmadan almayın!

1 Milyon TL'nin altında otomobiller! İşte 2025 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar... Bu listeye bakmadan almayın!

2025 model araçların satışa sunulmasıyla otomobil piyasasında hareketlilik arttı. Markaların sunduğu cazip kampanyalar ve kredi faizlerindeki düşüş, araç almayı planlayan tüketicilerin ilgisini çekiyor. Peki 2025 model araçların fiyatları ne kadar? İşte en uygun fiyatlı araçların yer aldığı liste...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:57 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 11:01
1 Milyon TL’nin altında otomobiller! İşte 2025 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar... Bu listeye bakmadan almayın!

2024 yılı boyunca yüksek mevduat faizleri otomobil almak isteyenlerin alım kararlarını ertelemesine neden olmuştu. 2025 yılıyla birlikte kredi faizlerindeki düşüş ve markaların sunduğu cazip kampanyalar, otomobil alıcılarını harekete geçirdi. Bankaların sunduğu faizsiz kredi seçenekleri, uzun vadeli ödeme planları ve düşük peşinatlı fırsatlar tüketiciler için cazip hale geldi.

1 Milyon TL’nin altında otomobiller! İşte 2025 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar... Bu listeye bakmadan almayın!

Türkiye'nin En Ucuz Otomobili: Hyundai i10

Mart ayı itibarıyla, Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili olarak Hyundai i10 ön plana çıkıyor. Küçük sınıf şehir otomobili segmentinde yer alan i10, Fiat Egea'nın ardından en uygun fiyatlı araçlar listesinde yer alıyor. Hyundai'nin ekonomik modeli, şehir içi kullanıma uygun yapısı ve düşük tüketim değerleriyle tercih ediliyor.

1 Milyon TL’nin altında otomobiller! İşte 2025 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar... Bu listeye bakmadan almayın!

Mart Ayının En Uygun Fiyatlı Otomobilleri

Otomobil alıcıları için Mart ayında dikkat çeken fiyatlar şöyle sıralanıyor:

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump: 975.000 TL

1 Milyon TL’nin altında otomobiller! İşte 2025 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar... Bu listeye bakmadan almayın!

Fiat Egea 1.4 Fire Easy Benzinli 95 HP: 984.900 TL

1 Milyon TL’nin altında otomobiller! İşte 2025 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar... Bu listeye bakmadan almayın!

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1.070.000 TL

Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 BG: 1.103.000 TL

Opel Corsa Edition 1.2 75 HP Benzin Manuel: 1.190.900 TL

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