1 Milyon TL’nin altında otomobiller! İşte 2025 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar... Bu listeye bakmadan almayın!

Türkiye'nin En Ucuz Otomobili: Hyundai i10

Mart ayı itibarıyla, Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili olarak Hyundai i10 ön plana çıkıyor. Küçük sınıf şehir otomobili segmentinde yer alan i10, Fiat Egea'nın ardından en uygun fiyatlı araçlar listesinde yer alıyor. Hyundai'nin ekonomik modeli, şehir içi kullanıma uygun yapısı ve düşük tüketim değerleriyle tercih ediliyor.