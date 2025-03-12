1 Milyon TL'nin altında otomobiller! İşte 2025 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar... Bu listeye bakmadan almayın!
2025 model araçların satışa sunulmasıyla otomobil piyasasında hareketlilik arttı. Markaların sunduğu cazip kampanyalar ve kredi faizlerindeki düşüş, araç almayı planlayan tüketicilerin ilgisini çekiyor. Peki 2025 model araçların fiyatları ne kadar? İşte en uygun fiyatlı araçların yer aldığı liste...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 11:01