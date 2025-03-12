Viral Galeri Viral Liste İstanbullular dikkat: O saatte çamur yağacak! Meteoroloji'den alarm verildi! Göz ve cildinizi koruyun

İstanbullular dikkat: O saatte çamur yağacak! Meteoroloji'den alarm verildi! Göz ve cildinizi koruyun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde hafif sağanak yağış görüleceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 07:22
İstanbullular dikkat: O saatte çamur yağacak! Meteoroloji’den alarm verildi! Göz ve cildinizi koruyun

MGM'den alınan bilgilere göre Afrika üzerinden taşınan toz bulutları, özellikle Marmara ve kuzey bölgelerinde etkili olacak. Havada asılı kalan bu ince toz tabakası normal şartlarda gözle görülmezken yağmurla birlikte yeryüzüne inerek çamur şeklinde kendini gösterebilir.

İstanbullular dikkat: O saatte çamur yağacak! Meteoroloji’den alarm verildi! Göz ve cildinizi koruyun

İstanbul'da Çöl Tozu Etkisi

Prof. Dr. Hüseyin Toros'un yaptığı açıklamaya göre, İstanbul ve Türkiye'nin büyük bir bölümü 11 Mart Salı gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisi altına girdi. Sayısal hava tahmin modellerine göre, bu etkinin yaklaşık bir hafta süreceği öngörülüyor.

Çöl tozlarının yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayacağını belirten Prof. Dr. Toros, Güney Avrupa ve Doğu Avrupa'da da benzer bir durum yaşandığını Türkiye'nin büyük bir bölümünde bu hava olayının hissedileceğini vurguladı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde güneş ışınlarının çöl tozu nedeniyle kırılarak gökyüzünde turuncu ve kızıl tonlarında bir renk değişimi oluşturacağı ifade ediliyor.

İstanbullular dikkat: O saatte çamur yağacak! Meteoroloji’den alarm verildi! Göz ve cildinizi koruyun

Hava Kalitesine Dikkat!

Çöl tozlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerine de değinen Toros, bu tozların ince kum, kil ve mineral parçacıkları içerdiğini ve hava kalitesini düşürdüğünü belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme istasyonları verilerine göre, İstanbul ve çevresinde PM10 ve PM2.5 seviyelerinde artış gözlemlendi.

İstanbullular dikkat: O saatte çamur yağacak! Meteoroloji’den alarm verildi! Göz ve cildinizi koruyun

Açık Hava Aktivitelerine Ara Verin

Uzmanlar, çöl tozlarının yoğun olduğu dönemlerde açık havada uzun süre kalmanın göz ve cilt tahrişine, solunum sıkıntılarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Spor yapanlar ve dış mekanda çalışan bireylerin hava kalitesini takip etmeleri ve gerekirse önlemlerini artırmaları öneriliyor.

İstanbullular dikkat: O saatte çamur yağacak! Meteoroloji’den alarm verildi! Göz ve cildinizi koruyun

Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyreden Sıcaklıklar

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Bu durum, özellikle kış koşullarının sert geçtiği bölgelerde kar erimesine yol açarak heyelan riskini artırabilir.

SON DAKİKA