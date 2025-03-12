İstanbullular dikkat: O saatte çamur yağacak! Meteoroloji’den alarm verildi! Göz ve cildinizi koruyun

İstanbul'da Çöl Tozu Etkisi

Prof. Dr. Hüseyin Toros'un yaptığı açıklamaya göre, İstanbul ve Türkiye'nin büyük bir bölümü 11 Mart Salı gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisi altına girdi. Sayısal hava tahmin modellerine göre, bu etkinin yaklaşık bir hafta süreceği öngörülüyor.

Çöl tozlarının yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayacağını belirten Prof. Dr. Toros, Güney Avrupa ve Doğu Avrupa'da da benzer bir durum yaşandığını Türkiye'nin büyük bir bölümünde bu hava olayının hissedileceğini vurguladı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde güneş ışınlarının çöl tozu nedeniyle kırılarak gökyüzünde turuncu ve kızıl tonlarında bir renk değişimi oluşturacağı ifade ediliyor.