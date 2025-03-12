İstanbullular dikkat: O saatte çamur yağacak! Meteoroloji'den alarm verildi! Göz ve cildinizi koruyun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde hafif sağanak yağış görüleceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 07:22