5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü | Dünya Kadın Hakları Günü önemi ve mesajları

Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları

Kadınlarını geri bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkumdur. Mustafa Kemal Atatürk

Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar. M. K. Atatürk

Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. M. K. Atatürk