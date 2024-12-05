5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü | Dünya Kadın Hakları Günü önemi ve mesajları
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının tanındığı tarih olarak, yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de kadın haklarına dikkat çekmek için özel bir anlam taşır. Kadınların siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamda eşit bir yer edinmelerinin önemine vurgu yapılan bu gün, kadınların haklarının korunması ve farkındalığın artırılması için önem kazanır. Peki Dünya Kadın Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Dünya Kadın Hakları Günü için anlamlı ve duygusal mesajlar…
Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:55