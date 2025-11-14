Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’nin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı.

