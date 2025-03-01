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Zorlu CEO’su Cem Köksal’ın Ramazan rahatsızlığı! Utanç verici mesaj

Zorlu CEO’su Cem Köksal’ın Ramazan rahatsızlığı! Utanç verici mesaj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 16:31
İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan’ı heyecanla karşıladı. Rahmet ve bereket mevsimi Ramazan sebebi ile hemen her kesimden tebrik mesajları yağdı. Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler de çalışanların Ramazan ayını tebrik etti. Ancak Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'in ramazan tebriğine tepki gösterdi.
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Zorlu CEO’su Cem Köksal’ın Ramazan rahatsızlığı! Utanç verici mesaj
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