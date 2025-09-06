Zorkun Yayla’sının renkli misafiri Türk semenderi

Osmaniye’nin Zorkun Yaylasının renkli misafiri sarı benekli Türk semenderi cep telefonu kameralarına yansıdı. Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) "Nesli tükenme tehlikesi altındaki türler" listesinde yer alan sarı benekli Türk semenderi, sadece Amanos Dağları ve çevresinde görülebiliyor. Gece aktif olan ve nemli bölgelerde yaşam süren semender, parlak sarı benekleriyle dikkat çekiyor.

