Zonguldak’ta maden ocağında göçük

Giriş: 25.09.2025 13:30
Güncelleme:25.09.2025 13:31
Zonguldak'ta bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle madende mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
