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Zonguldak'ta heyelan tehlikesi sürüyor mu?

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Giriş: 10.12.2023 16:47
Zonguldak'ta heyelan can aldı. Anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı. Bölgede heyelan tehlikesi sürüyor mu? Son durumu A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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