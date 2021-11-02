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Zonguldak'ta geri manevra yapan kamyonun altında kalan adam yaşamını yitirdi

DHA
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Giriş: 02.11.2021 14:44
Zonguldak'ta beton santralinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Halil İbrahim Yazıcı (49), yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 08.30 sıralarında, Ereğli ilçesinde Belen Yenimahalle 1 nolu Sanayi Caddesi'ndeki beton santralinde meydana geldi. Halil İbrahim Yazıcı, kamyonundan evrak almak isterken, kantara girmek için geri manevra yapan R.K.'nin kullandığı 67 LF 997 plakalı kamyonun altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yazıcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü R.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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