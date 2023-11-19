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Zonguldak Ereğli'de kuru yük gemisi karaya oturdu! Fırtına etkisini gösteriyor

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Giriş: 19.11.2023 12:54
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuru yük gemisi, fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. Kıyı Emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.
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